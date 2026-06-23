「獲得が難しい選手もいる」…ユヴェントスはレアル・マドリードの5選手を狙う。

報道によると、ユヴェントスは来季プロジェクト強化のため、レアル・マドリードの選手複数に興味を示している。

最大5選手がリストに挙げられているという。

『トゥット・スポルト』紙は、ユヴェントス首脳が今後数週間でマドリードを去る選手を注視していると伝える。

特にジョゼ・モウリーニョ監督に起用されていないダニー・セバージョスは、依然として移籍の有力候補だ。

ベティス復帰を望むも、金銭面で合意至らずオファーは届いていない。

ただし、ユベントスが興味を示しているのはセバージョスだけではない。マルク・ククレジャの加入とアルバロ・カレハスの残留意向を受け、フラン・ガルシアの去就も注目されている。

26歳のスペイン人選手は、イタリアのクラブが求める経験と資質を備えている。左サイド補強のため、他候補も検討されている。

トリノでは、もう1人の選手、フランコ・マスタンターノにも注目している。リバー・プレートから高い期待を受けてマドリードへ加入したこの若きアルゼンチン人選手は、まだ実力を証明できていない。

ユベントスはこの状況を利用し、レンタル移籍で獲得して出場機会を与えたいと考えている。彼は依然として同世代で最も注目される才能の一人と見なされているからだ。

さらに、ゴンサロ・ガルシアも候補に挙がっているが、彼の去就はレアル・マドリード首脳陣とジョゼ・モウリーニョ監督の判断に左右される。

最後に、トリノが夢見るのはイブラヒム・ディアスだ。モロッコ代表はリスト中で最も注目されるが、獲得は最も難しい。

モウリーニョ監督の下で成功できると確信しており、現時点では移籍を考えていないが、スパレッティ監督にとっては依然として最優先の補強候補だ。