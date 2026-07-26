イギリス人の前年王者はハンガリーGPで冷静さを保ち、気温30度前後の中でレッドブルのマックス・フェルスタッペンを抑えて勝利。長い低迷期を経て、再びパパイヤカラーをF1の頂点へと導いた。

チームメートのオスカー・ピアストリが終盤にテクニカルトラブルでリタイアする一方、ノリスは昨年11月のブラジル以来となる自身初勝利を喜んだ。「最高だ。今日のマシンは信じられないほど素晴らしかった。努力は報われる。このまま続けていこう」とノリスはチームラジオで語った。「疲れ切っている」とその少し後に話しつつも、「再びトップの位置に立ててうれしい」と続けた。

次の表彰台を手にできたことを驚きとともに喜んだフェルスタッペンに続き、選手権首位のキミ・アントネッリは7番手スタートから追い上げて3位に入った。タイトル争いでは、ピットレーンでの速度超過により終盤に5秒加算ペナルティーを科されて5位となったルイス・ハミルトンに対するリードを、4週間のサマーブレイク前に50ポイントへと広げた。シャルル・ルクレールは4位だった。

王者ノリスがハンガリーで優勝、アントネッリは3位

一方、もう1台のシルバーアローを駆ったジョージ・ラッセルは再び大きな打撃を受けた。壊滅的なスタートのあと、アントネッリのチームメートは7位に終わった。

ニコ・ヒュルケンベルグにとっては、自身の長い不振にも終止符が打たれた。エメリッヒ出身のヒュルケンベルグはアウディで9位に入り、これがドイツのチームでの初ポイントとなった。

シーズン第11戦の数時間前、統括団体FIAはレースカレンダーについてさらなる明確化をもたらした。伝統のマレーシア開催が9年ぶりに復活し、10月初旬にセパン・インターナショナル・サーキットでバーレーンGPの代替開催が行われる。ペルシャ湾でのそのレースは、中東戦争の影響で4月中旬に中止となっていた。「F1が適応し、解決策を見つけ、結果を出せることを、私たちはまたしても証明した。そうすることで、このスポーツのすべてのファンを前向きな驚きで包むことができた」とCEOのステファノ・ドメニカリは喜んだ。

「どけ、このバカ！」ピアストリが激高

その後、焦点は再びハンガロリンクでのレース展開に戻った。最初の追撃者ルクレールがスタートで大きく後退する中、ポールシッターのノリスは当初ポジションを守ったが、2コーナーで膨らみすぎた。そこを逃さずピアストリが首位に立った。さらに後方ではラッセルの問題が続き、シルバーアローがなかなか加速せず、18番手まで後退した。

フェラーリ勢2台にとっても序盤は思い通りに進まなかった。ハミルトンとルクレールはより速いソフトタイヤを選択していたが、序盤の周回ではミディアムのフェルスタッペンの後ろ、4番手と5番手にとどまった。そうして14周目、上位勢で最初にピットへ入ったのはハミルトンで、ハードのピレリタイヤへ交換した。

フェルスタッペンはその1周後に続いたが、アンダーカットを防ぐことはできなかった。それでもオランダ人ドライバーは力強いオーバーテイクで、長年のライバルを再び抜き返した。その直後にはマクラーレン勢2台もタイヤ交換を行ったが、アントネッリだけはかなり長くコースにとどまり、ピットストップは23周目だった。

これで元の順序が戻った。ピアストリとノリスが後続を引き離したが、イギリス人ドライバーはプレッシャーをかけ続けた。34周目、オーストラリア人ドライバーが2度目のタイヤ交換を行うと、その直後、周回遅れを抜く場面でウィリアムズのカルロス・サインツと接触し、いら立ちをあらわにした。「どけ、このバカ！」とピアストリは毒づいた。そうしてノリスは2度目のストップ後に首位へ浮上。その直後、ピアストリはトラブルを抱えてマシンを止めた。