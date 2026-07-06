「猛将ディフェンダー」がバルセロナへ。アトレティコは様子見。

FCバルセロナは、トッテナム・ホットスパーのアルゼンチン人DFクティ・ロメロ（28歳）の去就を注視している。クラブが今夏放出すると報じられ、アトレティコ・マドリードとの争奪戦が予想されるためだ。

移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリスト、ジャンルイジ・ロンガリ氏とファブリツィオ・ロマーノ氏も、トッテナムが同選手を放出する計画であり、本人がラ・リーガへの移籍を強く希望していると伝えている。。

2029年まで「スパーズ」と契約するロメロは、近年欧州屈指のディフェンダーとして注目されており、守備強化を狙う両クラブにとって理想的な補強候補だ。

スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』は、移籍成立の条件を2つ挙げる。1つ目は、トッテナムが長期契約の選手を放出する意思があること。2つ目は、選手自身がラ・リーガ移籍を望んでいること。

1つ目は、ロンドンの現状から実現の可能性が高い。ロメロと首脳陣の関係は緊張しており、来季の欧州大会出場権もないため、残留の魅力を感じにくくなっている。

さらに、ロメロはチーム内で有望視される数少ない選手の一人であり、交渉はスポーツ面でも財政面でもクラブにとってデリケートだ。

2点目について、選手自身もイングランドでのキャリア終盤を意識し、スペインリーグ移籍を望んでいるとみられる。このため、バルセロナとアトレティコ・マドリードには交渉成立の道が開けている。

ロメロの資質は両クラブが求める条件に一致する。彼はトップクラスのセンターバックであり、競争を勝ち抜いた経験とピッチ内外でのリーダーシップ、そして市場では希少な熾烈な守備精神を持つ。

最大の懸念は移籍金で、財政難のバルセロナよりアトレティコ・マドリードが有利になる可能性もある。