「猛将ディフェンダー」がバルセロナへ。アトレティコは動向を注視。

バルセロナは、トッテナムに所属するDFクティ・ロメロ（28）の去就を注視している。クラブが今夏放出すると報じられ、アトレティコも関心を示す。

移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリスト、ジャンルイジ・ロンガリ氏とファブリツィオ・ロマーノ氏は「トッテナムが同アルゼンチン人DFを手放す計画であり、選手自身もラ・リーガ移籍を強く希望している」と伝えた。。

ロメロは2029年までスパーズと契約しているが、ここ数年は欧州屈指のディフェンダーとして注目されており、守備強化を目指す両クラブにとって理想的な補強候補だ。

スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』は、移籍成立の条件を2つ挙げる。1つ目は、トッテナムが長期契約の選手を放出する意思があること。2つ目は、選手自身がラ・リーガ移籍を望んでいること。

1点目は、ロンドンでは退団の可能性が取り沙汰されている。首脳陣との関係が緊張しており、来季の欧州大会出場がないため、残留の動機は小さい。

さらに、ロメロはチーム内で有望視される数少ない選手の一人であり、交渉はスポーツ面でも財政面でもクラブにとってデリケートだ。

2点目について、選手自身もイングランドでのキャリア終盤を意識し、スペインリーグ移籍を望んでいるとみられる。このため、バルセロナとアトレティコ・マドリードは交渉成立の可能性を見込める。

ロメロの資質は両クラブが求める条件に一致する。トップクラスのセンターバックであり、競争を勝ち抜いた経験、ピッチ内外でのリーダーシップ、そして市場で希少な熾烈な守備精神を持つ。

最大の懸念は移籍金で、財政難のバルセロナよりアトレティコ・マドリードが有利になる可能性もある。