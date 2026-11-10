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ダビド・ラヤがGOALの独占インタビューで、アーセナルのチームメイトたちがロッカールームで見せる愉快な振る舞いを明かした。スペイン人GKは、音楽の趣味が最も悪い選手から練習で最も負けず嫌いな選手たちまで、遠慮なく内情を語った。

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アーセナルのロッカールームの内情を明かす

ラヤがアーセナルのロッカールームの雰囲気を垣間見せた。スペイン人GKは、チームメイトについての気軽な一問一答に応じた。

称賛する一方で、冗談交じりの批評も遠慮しなかった。SNSの使い方からサバイバル能力まで、さまざまな話題について具体的な名前を挙げるよう求められた。

最も騒がしい選手と音楽の趣味が最も悪い選手

ラヤによると、アウェーへの移動中、チームバスが静かになることはめったにないという。スペイン人GKは、移動中にいつも騒いでいる選手を何人か挙げた。

「何人かいるね」とラヤは明かした。「エブス［エベレチ・エゼ］、ノニ［マドゥエケ］、ブカヨ［サカ］かな。彼らはUNOで遊んでいて、いつも叫んでいるんだ」

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チーム内で最も音楽の趣味が悪い選手についても、ラヤはすぐに答えた。ロッカールームで最も選曲が悪いのはマドゥエケだと迷わず名前を挙げ、チームメイトは「これを気に入らないだろうね」と付け加えた。

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練習場での負けず嫌いぶりと料理の腕前

ラヤは、練習場での負けず嫌いぶりについても語った。最も負けることを嫌う選手には同じスペイン出身のミケル・メリーノを挙げ、「彼には競争心がある」と説明した。

夕食を作ってもらう相手にもメリーノを一番に選んだ一方、若手のマックス・ダウマンが作った料理を食べることには冗談交じりに警戒感を示した。「マックス・ダウマンかな。もちろん、まだ若くて料理の腕がないからね」とラヤは説明した。

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ほかにも、鏡の前に最も長くいる選手にはトミー・セットフォードを選んだ。一方、TikTokに最も時間を費やす選手にはピエロ・インカピエを挙げた。

ティンバーへの独特な評価

最後にラヤは、砂漠に取り残されたとき、生き延びるためにどのチームメイトを連れていくかと尋ねられた。選んだのは、頭の切れるユリエン・ティンバーだった。

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「ユリエン・ティンバーかな」とラヤは語った。「彼は頭が切れるし、うまく生き延びられると思う」