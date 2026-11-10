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ダビド・ラヤがGOALの独占インタビューで、アーセナルのチームメイトたちによるロッカールームでの愉快な振る舞いを明かした。スペイン人GKは、音楽の趣味が最も悪い選手から練習で最も負けず嫌いな選手まで、包み隠さず語っている。

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アーセナルのロッカールームの内情を明かす

ダビド・ラヤが、アーセナルのロッカールーム内の様子を垣間見せた。スペイン人GKはチームメートについて、気軽な一問一答に応じた。

称賛するだけでなく、冗談交じりの批評も遠慮なく口にした。SNSの使い方からサバイバル能力まで、さまざまな質問に具体的な名前を挙げて答えている。

最も騒がしい選手と音楽の趣味が最も悪い選手

ラヤによれば、遠征時のチームバスはめったに静かにならないという。スペイン人GKは、移動中にいつも大きな声を出している選手を何人か挙げた。

「何人かいるよ。エブス［エベレチ・エゼ］、ノニ［マドゥエケ］、ブカヨ［サカ］かな。ウノをやっていて、いつも叫んでいるんだ」とラヤは明かした。

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チーム内で音楽の趣味が最も悪い選手も、すぐに名指しした。ロッカールームで最も選曲が悪いのはマドゥエケだとためらわずに答え、チームメートは「これを聞いたら嫌がるだろうね」と付け加えた。

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練習場での競争と料理の腕前

ラヤは練習場で求められる厳しい基準についても語った。最も負けるのを嫌う選手には、同じスペイン出身のミケル・メリーノを挙げ、「彼には負けず嫌いなところがある」と説明した。

夕食を作ってもらう相手にもメリーノを一番に選んだ。一方、若手のマックス・ダウマンが作った料理を食べることには、冗談交じりに警鐘を鳴らした。「マックス・ダウマンかな。まだ若くて、料理の腕がないからね」とラヤは説明した。

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ほかには、鏡の前にいる時間が最も長い選手にトミー・セットフォードを挙げた。また、TikTokに最も時間を費やす選手にはピエロ・インカピエを選んだ。

ティンバーへの独特な評価

最後に、砂漠に取り残されたとき、生き延びるためにどのチームメートを連れていくかと聞かれたラヤは、ユリエン・ティンバーの賢さを選んだ。

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「ユリエン・ティンバーかな」とラヤは話した。「彼には賢さがあるし、うまく生き延びられると思う」