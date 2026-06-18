独創性に欠け、ロナウドに媚びる…アル・ナスルのサポーターが、マルティネスの就任阻止に向けて反乱を起こす

ここ数時間、アル・ナスル支持者の怒りがSNSで爆発した。来季からロベルト・マルティネス新監督がジョルジ・ジェズス後任で就任するとの報道を受けたもの。

ファンは「タイトル防衛や各大会での激闘を目指すチームを率いるのに適していない」と反対の声を上げた。

この怒りは、ジェズス監督の下で7年ぶりリーグ制覇を達成し、クラブが祝賀ムードにある最中に起きた。

ファンは「明確な戦術ビジョンがない」と指摘する。

戦術面への批判も根強い。ファンは、マルティネスが監督として明確なスタイルや強い個性をチームに植え付けた例が少ないと指摘する。

















2026年W杯のポルトガル代表を例に挙げ、「強力なメンバーがいるのにチームとして機能していない」と指摘する声も聞かれた。

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また、一部のファンは「選手個人の能力に頼りすぎて、強豪に勝てる戦術がない」と指摘する。

ファンからは「アイデアがない」との声も聞かれ、彼の限られた成功は優れた戦術ではなく、指導した選手たちの高い能力によるものだとの意見もある。

論争の渦中にあるロナウド

戦術だけでなく、マルティネス監督とアル・ナスル主将ロナウドの距離も話題に。

ファンは、マテウス監督が代表でのロナウド問題を適切に管理せず、チーム利益よりスターに特別扱いしていると批判している。













こうした批判は、W杯第1戦でコンゴ民主共和国と引き分けた後にロナウドが浴びた批判と時期を同じくする。この試合でポルトガル主将はフル出場ながら得点もアシストも記録できなかった。

ロナウドのフィジカル低下にもかかわらずマルティネスが彼に依存し続ける姿に、アル・ナセルでも同じ事態が繰り返されるのではないかと懸念する声もある。チームには多くのスターがおり、名前に左右されず決断できる監督が求められている。

ジェズス監督の成果が失われることを恐れている。

ファンが最も気にしたのは、ジョルジ・ジェズス前監督との比較だ。

ポルトガル人指揮官は7年ぶりのリーグ制覇などタイトルをもたらし、競争力を取り戻させた。その実績があるため、ファンは同じ成功を期待しているのだ。

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ファンは、現時点ではプロジェクトをさらに発展させ、過去の成果の上にチームを築ける監督が必要だと考え、専門家の間で評価が分かれる新監督への挑戦は避けるべきだと主張している。

監督人事が報じられ続ける中、アル・ナスル首脳陣は重要な岐路に立つ。新シーズンを見据える一方、ファンはSNSで圧力をかけ、「誤った決定」を阻止しようとしている。

クラブ内部では、フロントがファンに応えるか、マルティネスを続投させるかの二者択一が問われている。