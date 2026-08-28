狂気はパリの日常：終了間際のリモンターダがアンチェロッティから歴史的偉業を奪う

パリ・サンジェルマンは、ホームのリールから歴史的勝利を奪い去った。2点のビハインドを終盤に追いつき、劇的な引き分け（2－2）に持ち込んだのだ。両者は金曜夜、ピエール・モーロワ・スタジアムでフランス・リーグ第2節の開幕戦として対戦し、試合は終了の笛が鳴るまで白熱した展開となった。

リールは2点をリードし、当然の勝利へと向かっているかに見えた。しかし王者は、ヴィティーニャとマルキーニョスによる2つの遅い時間帯のゴールで、ホームチームの牙の間から貴重な勝ち点1を救い出すことに成功した。とはいえ、タイトル防衛の初戦から勝ち点をこぼし続ける形となった。

リールは開始直後から優位を築き、パリ・サンジェルマンの守備陣に見られた明らかな混乱を突いた。5分にはアウェイのパリ自身が先制する場面もあり、フェラン・トーレスがゴール前で抜け出したが、GKベルキ・オゼルの飛び出しが攻撃を乱し、その後アシュラフ・ハキミのシュートは右ポストを叩いた。

リールはすぐに反撃し、オリヴィエ・ジルー、イーサン・ムバッペ、フェリックス・コレイアを通じてサヴォノフのゴールを脅かし始めた。そして21分、決定的な瞬間が訪れる。ジルーがパリ守備陣の背後へ見事なパスを送り、それを受けたハーコン・ハラルドソンが力強いシュートをネットに突き刺し、ホームチームの先制を告げた。

パリ・サンジェルマンは反撃を試みたが、ウスマヌ・デンベレとジョアン・ネヴェスを欠く中で本来の力を発揮できず、フェラン・トーレスも第1節での輝きを再現できなかった。一方、リールは守備の堅さを保ち、1点リードで前半を終えた。

後半開始とともに、ルイス・エンリケはすぐに手を打ち、ドゥエに代えてクヴァラツヘリアを投入した。これによりパリの出来は徐々に改善し、チームは高い位置でボールを奪い始めた。しかし支配は本物の決定機には結びつかず、そのジョージア人選手とヴィティーニャによる限られた試みにとどまった。

リールは王者の圧力を受けて後退していたが、84分に新たな一撃を加えることに成功した。ジルーが新加入のディラン・バコラにボールを渡すと、彼は中へ切れ込み、素晴らしい左足のシュートを放って遠いサイドのゴール隅に沈めた。勝ち点3はホームチームの金庫に収まったかに見えた。

だがパリは降伏を拒んだ。アディショナルタイムに逆転劇が始まる。90＋1分にヴィティーニャが驚異的なシュートを放って点差を縮めると、90＋5分には精密なクロスを送り、それをマルキーニョスがヘディングで受けてネットに突き刺し、この節屈指の劇的な結末で引き分けをもぎ取った。

この引き分けにより、パリ・サンジェルマンはフランス・リーグの開幕2試合で勝利を挙げられず、これは2020-2021シーズン以来初めてのこととなった。一方リールは、終盤まで手中にあった勝利を逃し、王者を倒す寸前まで迫りながら取りこぼす形となった。