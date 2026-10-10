このウルグアイ人選手は途中出場からわずか10分でピッチに立っていたが、まずは極めて際どい飛び込みタックルでルーク・ショーからボールを奪い、その直後にはヘディングのような一撃を顔面に見舞ってショーを倒した。

その前には、ショーがベンタンクールの背中を激しく突き飛ばしていた。結果として、小競り合いを伴う乱闘騒ぎとなり、カードも乱れ飛んだ。

主審のスチュアート・アトウェルはベンタンクールにレッドカードを提示。この判定はVARのジャレッド・ギレットも映像を確認した上で支持した。「彼はかなり激しく頭をショーにぶつけている。これは暴力行為だ。立ち上がってショーに向かい、その後に頭の動きがある」

一方、ショーには、その前のスライディングタックルに怒ってベンタンクールを突き倒したにもかかわらず、イエローカードしか出なかった。

専門家のギャリー・ネビルとクリス・ワドルの見解は？

この判定に誰もが納得したわけではなかった。テレビ解説者のクリス・ワドルは、かつてトッテナムでプレーした経歴を持つが、ショーにもレッドカードを求めた。「ルーク・ショーはあそこで一線を越えている。それなのに、まるで自分が頭突きを受けたかのように頭を押さえている」と、この62キャップの元イングランド代表は語った。「ロドリゴ・ベンタンクールがこれでレッドカードなら、ルーク・ショーも同じく退場であるべきだ」

ギャリー・ネビルはベンタンクールの振る舞いに焦点を当てた。この一連の場面は「狂気だ」と、ユナイテッドのレジェンドは試合中継のライブ解説で述べた。苦境にあるスパーズの指揮官ロベルト・デ・ゼルビについて触れつつ、ネビルはこう続けた。「規律の欠如なんて、彼にとっては今いちばん不要なものだ。このシザーズタックルの時点ですでにイエローだし、その後立ち上がって相手に向かっていく。最後はいつだってレッドになる。ましてあんなタックルの後ならなおさらだ。まったく愚かだよ！」

この時点（78分）、ベンタンクールのいるスパーズはブライアン・ムベウモのゴールで0-1とマンチェスターでリードを許していた。しかし、より危険な場面を作っていたのはスパーズの方だった。ところが驚くべきことに、数的優位に立ったユナイテッドはここから完全にリズムを失い、ロンドンからのアウェーチームが同点を目指して押し込み、実際にドミニク・ソランケがアディショナルタイムに同点弾を決めた。

「前半は完全に相手を支配していた。ゴール前で十分に冷静ではなく、ハーフタイムまでに何点かリードしていなければならなかった」とソランケは語った。「でも、退場の後に僕たちが見せたキャラクターは素晴らしかった。最後の1分まで食らいついた」

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下位争いの現状と、ほかの試合結果は？

今季3ポイント目を今季3点目によって手にしたスパーズは、20位から18位に浮上した。ただし、依然として未勝利の3チームのうちの1つだ。チャンピオンズリーグ出場チームのユナイテッドは、6試合で1勝のままで12位となっている。

土曜のその他の試合では、王者アーセナルがカイ・ハフェルツとともに、先制を許しながらもダニエル・ファルケ率いるリーズ・ユナイテッドに2-1で勝利した。シャビ・アロンソとチェルシーFCは、マルコ・ローゼのAFCボーンマスを5-1で一蹴。ファビアン・ヒュルツェラー率いるブライトン＆ホーヴ・アルビオンは、パスカル・グロスとともにAFCサンダーランドに2-0で勝利し、首位争いに踏みとどまった。代表選手ケビン・シャーデは、FCブレントフォードの一員としてアストン・ビラと2-2で引き分けて勝ち点1を手にしたが、後半開始直後に負傷交代となった。