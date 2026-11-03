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バイエルン・ミュンヘンのアシスタントコーチ、アーロン・ダンクスは、火曜日に敵地で行われるアトレティコ・マドリーとのチャンピオンズリーグの一戦を前に、マヌエル・ノイアーとミカエル・オリーズの負傷状況について前向きな知らせを伝えた。バイエルンが8位以内を目指す中、ダンクスは両選手がチームとともに遠征したことを認めた。

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コンパニ不在の中、ダンクスが引き続きベンチで指揮

バイエルン・ミュンヘンは火曜日のアトレティコ・マドリーとのチャンピオンズリーグの試合で、再びアシスタントコーチのアーロン・ダンクスがベンチから指揮を執る。ダンクスは、体調不良で不在が続くヴィンセント・コンパニ監督の代役を務める。

バイエルンは開幕から3試合で勝ち点5を獲得し、チャンピオンズリーグの順位表で14位につけている。

マドリードで勝利を収め、決勝トーナメントへの自動進出圏に近づくことを目指す。

ダンクス、ノイアーとオリーセの遠征帯同を明かす

試合を前に、ダンクスは選手の出場可否について好材料があることを明かした。「良い知らせがある。［オリーセは］今朝、我々に合流した。マヌエル・ノイアーも同じだ」と語った。

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「調子を確かめるため、彼らと少し話をした。状況は良さそうだ。出場できるかどうかは明日判断する」

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一方、バイエルンではジャマル・ムシアラ、ルイス・ディアス、セルジュ・ニャブリ、イスマエル・サイバリ、バラ・ンディアイが負傷で欠場する。

欠場者がいても攻撃的なスタイルは変えず

ダンクスは、自身が暫定的に指揮を執る間もバイエルンの攻撃的な姿勢は変わらないと強調した。「私が指揮を執っても、チームのスタイルは変わらない。決断は今、私に委ねられている」と述べた。

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「攻撃的なサッカーをしたい。ボールを保持し、チャンスを最大限に生かしたい」

「顔を上げ、胸を張って、この挑戦に立ち向かわなければならない……。8位以内で終えることが我々の目標だ」と付け加えた。

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バイエルン、ラウンド16への直接進出を目指す

バイエルンは、欧州の舞台で最近続いている守備面の苦戦を乗り越えるため、決定力のある攻撃を見せたいところだ。

ダンクスはメトロポリターノでのキックオフ前に、ノイアーとオリーセの起用を最終判断する。

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バイエルンはマドリードで重要なアウェーの勝ち点3を獲得することに集中する。