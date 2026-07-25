ドイツのバイエルン・ミュンヘンは、フランス代表のスター、マイケル・オリセの残留方針を明言し、現在進行中の夏の移籍市場での放出を断固として拒否した。これはこのフランス代表選手の獲得を目指すスペインのレアル・マドリードの望みにとって大きな痛手となった。

バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、クリストフ・フロイントは、ヴィースバーデンとの親善試合での敗戦（2－1）後の記者会見でこう語った。「これは我々にとって全く問題ではない。マイケルが休暇を終えて戻ってくることを嬉しく思う。彼は昨シーズンと同様に、今シーズンも我々にとって重要な役割を果たすだろう」

フロイントの発言は、ドイツ3部のチームとの親善試合後のミックスゾーンでのものであり、スペインの王者クラブとの相互関心の中で高まっていたオリセの将来をめぐる憶測に終止符を打つものとなった。

マドリードに広がる不安

バイエルンの決然とした姿勢は、レアル・マドリード内に不安を引き起こした。同クラブは現在の夏の移籍市場でこのフランス代表選手を放出するようバイエルンを説得できると期待していた。

報道によれば、王者クラブは代替の選択肢へと関心を向け始めており、新シーズンの開幕を前に陣容を強化しようと、現在はドイツのライプツィヒに所属するコートジボワール代表のスター、ヤン・ディオマンデの獲得に注力しているとみられる。