「選手たちはメディア対応を行わない。この決定は、クラブ内部の問題を理由に選手たちが下したものだ。これに一切関与していない監督は、この件についてコメントしない」。アスレティック・クラブは木曜深夜、FCバルセロナがビルバオにホームで2-0勝利を収めた試合後の記者会見直前に、この声明を発表した。

その「監督」、つまりこの件について発言しないよう求められていたのがエディン・テルジッチだ。今夏からバスクの伝統クラブで新たに指揮を執る同監督は、就任からわずか数週間で複数の問題に直面している。

テルジッチは今季2試合目で喫した2度目の公式戦黒星については言及し、出遅れの責任を引き受けた一方で、楽観的かつ闘志あふれる姿勢を示し、自身のチームの能力に確信をのぞかせた。

もっとも、セビージャFCをホームに迎えた開幕戦での1-3敗戦は痛恨の失望だったが、ハンジ・フリック率いるスター軍団を相手に、世界王者にして大型補強のロドリもデビューした一戦での0-2敗戦は、まだ受け入れられるものかもしれない。

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ビルバオのスター選手たちがメディア・ボイコットに踏み切る

元ボルシア・ドルトムント監督が触れなかったのは、選手たちによるメディア・ボイコットだった。中でもスペイン代表GKウナイ・シモンは、自チームの最優秀選手に選ばれ、インタビューを受ける予定だったにもかかわらず、報道陣に冷たい態度を取った。

背景はすぐに明らかになった。ジャーナリストのニコ・ロドリゲスがサッカートーク番組El Chringuito で語ったところによると、アスレティックではクラブ内の空気が著しく悪化しているという。会長の緊縮路線が選手たちの怒りを買ったようだ。

ロドリゲスは「理由は、会長ホン・ウリアルテが決定した一連の節約策にある。これがトップチームの日常だけでなく、育成部門にも影響を及ぼしている」と説明。「事態がエスカレートしたのは、会長が選手たちの家族や友人が試合を観戦するための無料チケットを廃止すると決めた日だった」と明かした。

チームとクラブ首脳陣の話し合いは物別れに終わる

対立は深まっているという。ジャーナリストのエドゥ・ベラスコは、会長と選手たちについて「もはや互いに目を合わせることすらない。ポピュリズム的な措置だよ。というのも、サン・マメスではごく一部の例外を除けば完売の試合などない。完全な目くらましだ！」と明かした。

その後、チームの代表者とクラブ経営陣による話し合いが行われたが、結論は出なかった。そのため選手たちは今回、ボイコットという手段に踏み切ったという。

今季初勝ち点を懸けて、ビルバオとテルジッチは日曜夜にセルタ・ビーゴ戦で次のチャンスを迎える。内部対立がいつ、どのように、あるいは本当に解消されるのかは、依然として不透明だ。