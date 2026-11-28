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バイエルンの選手層がさらに厳しい状況に陥っている。ハンブルガーSVとの0-0の試合ではコンラート・ライマーが負傷交代を余儀なくされた。一方、レナルト・カールについては心配ないことが分かった。

それまで 非常に低調なプレーを見せていた カールは、後半開始早々に股関節の問題を訴えた。52分に代わって出場したライマーは右サイドを務めたが、87分に打撃を受け、痛みのため自身もピッチを退いた。代わりにナサニエル・ブラウンが投入された。

カールについて、ヴァンサン・コンパニ監督は試合後、心配はないと説明した。出場時間を管理するため、交代は予定されていたという。より懸念されるのはライマーの状態だ。コンパニ監督は「状態は良くなさそうだ」と語った。正式な診断結果はまだ出ていない。ライマーも離脱することになれば、すでに多くの主力選手を抱える負傷者リストはさらに長くなる。

主将で正GKのマヌエル・ノイアーは、足の負傷からの復帰が早くても後半戦の開幕となる。イスマエル・サイバリ（脛腓靱帯結合断裂）はおそらく2月まで、ハリー・ケイン（脛腓靱帯結合断裂）は3月まで欠場する。ジャマル・ムシアラは筋繊維断裂を経て、先週金曜日の1.FCケルン戦（1-1）で復帰したばかりだったが、水曜日のOSCリール戦（1-2）で負傷が再発した。4〜6週間離脱する見込みだ。

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マイケル・オリーズは足の打撲から回復し、早ければ火曜日のDFBポカール・ラウンド16、ヘルタ・ベルリン戦で復帰する可能性がある。セルジュ・ニャブリ（筋肉の負傷）とアルフォンソ・デイヴィス（筋繊維断裂）は金曜日にチーム練習へ復帰した。クリスマス前に試合にも復帰するかもしれない。

ヨシュア・キミッヒは HSV戦での不必要なレッドカード により、当面は出場停止でブンデスリーガを欠場する。