共有 GOALをGoogleでフォロー

アンドニ・イラオラ監督は、コーディ・ガクポが日曜日にエヴァートンと対戦するマージーサイド・ダービーを欠場すると明言した。一方、ライアン・フラーフェンベルフは「解決が難しい」痛みに苦しんでいる。両選手は水曜日に行われるクラブ・ブルッヘとのチャンピオンズリーグ戦の遠征メンバーから外れ、イラオラ監督はフラーフェンベルフについて、現在「状態は良くない」と認めた。

広告

ガクポ、エヴァートン戦を欠場

ガクポはヒル・ディッキンソン・スタジアムでのダービーに出場できない。ただ、イラオラ監督は深刻な問題ではないと強調した。ベルギーでの試合前会見で「コーディは大きな負傷ではない。週末の試合は欠場する」と語った。

ガクポはすでに、チャンピオンズリーグの一戦に向けて遠征した22人のメンバーから外れていた。リヴァプールは日曜日、アンフィールドで マンチェスター・ユナイテッドに4-0で大勝 しており、その勢いを維持したいところだ。

フラーフェンベルフの復帰時期は未定

一方、イラオラ監督はフラーフェンベルフについて、見通しがはるかに不透明だとした。ここ数週間、続く痛みに苦しんでおり、今回も遠征には帯同していない。「ライアンについては何とも言い難い。痛みを抱えている。解決するのは難しい」と語った。

「痛みを抑えながらやれる時もあるが、今は状態が良くない。こうした負傷は簡単ではない」。イラオラ監督はフラーフェンベルフの復帰時期を示さなかった。過密日程が続く中、リヴァプールは主力の一人を欠く可能性を懸念している。

広告 広告

過密日程では選手の入れ替えが重要

イラオラ監督は、近くに代表戦期間がないため、選手を入れ替える必要があると説明した。「しばらく代表戦期間がないので、3日ごとに選手を起用しなければならない。今週は非常に重要な試合が3つある」と語った。

Related Topics

また、起用を調整しながらも、アレクサンデル・イサクには出場への準備を続けてほしいとした。イサクがフェネルバフチェ戦で途中出場から得点したことを受け、イラオラ監督は「全員に自分が重要な存在だと思ってほしい」と語った。クラブ・ブルッヘは11試合無敗であり、リヴァプールには選手層の厚さが必要となる。

ダービー前にクラブ・ブルッヘ戦

イラオラ監督は、水曜日のベルギーでの一戦はオープンな展開になると見込んでいる。「非常に高いレベルで戦わなければ、極めて難しい試合になる」と語った。

広告

その後、リヴァプールはエヴァートン戦に目を向ける。エヴァートンは月曜日に ブレントフォードに0-4で敗れ 、主将ジェームズ・ターコウスキーも欠くことになる。