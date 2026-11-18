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スペインのジャーナリスト、ジョセップ・ペドレロル氏が、レアル・マドリーがヴィニシウス・ジュニオールの放出を容認する場合の最低金額を明かした。アーセナルが引き続きこのブラジル人スターの獲得に関心を寄せるなか、クラブが次の移籍市場で同選手の退団に門戸を開くと決めた場合、この金額を下回るオファーには応じないという。

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人気番組「エル・チリンギート」の司会を務める同氏によると、レアル・マドリーは現時点で主力スターの一人を売却する計画はないものの、交渉が行われる可能性に備えて金額のラインをすでに設定しているという。また、移籍の行方を左右する決定的な要素は選手本人の意思になると指摘した。

ペドレロル氏はまず「アーセナルのオファーは12月には届かないと思う」と語り、同クラブがチーム内の「サラリーキャップのバランスを取る」ために、マルティン・スビメンディやミケル・メリーノといったスペイン人選手を手放さざるを得なくなる可能性があると付け加えた。

同氏は、アーセナルのヴィニシウス獲得への関心は依然として続いていると強調したうえで、移籍の実現はまず選手本人がレアル・マドリー退団を望むかどうか、そしてスペインのクラブが放出の対価としてどれだけの金額を求めるかにかかっていると説明。「アーセナルは今も候補に入っている。問題はヴィニシウスが退団を望むかどうか、そしてレアル・マドリーがいくらで彼を売るかだ」と述べた。

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レアル・マドリーが要求し得る金額について問われると、同氏は「最低ラインがある。最低ラインは1億5000万ユーロを上回るだろう。ヴィニシウスが1億5000万ユーロ未満で売られることはない。それはあり得ない。レアル・マドリーがそれを下回る額で彼を売ることはない。あり得ない」と語った。スペインメディア『エル・デスマルケ』が伝えている。

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一方でペドレロル氏は、これはレアル・マドリーがヴィニシウスを売りに出しているという意味ではないと説明。退団の話はあくまで選手本人が新たな挑戦を望むと表明するかどうかにかかっていると強調し、チーム内の一部選手の状況にも触れ、「レアル・マドリーは彼を売りに出してはいない。だが、もしヴィニシウスが退団したいと言うなら、チームに彼の居場所はない。エンドリッキ、ロドリゴ、そしてディオマンデの役割……」と語った。

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「エル・チリンギート」の司会者は改めてクラブの立場を強調し、「レアル・マドリーはヴィニシウスを売らない。だが、売却する場合、そしてアーセナルは今も候補に入っているが、1億5000万ユーロ未満で売ることはない。それが最低ライン、まさに最低ラインだ」と語った。

アーセナルは昨夏の移籍市場でヴィニシウスの獲得に熱心だったが、このブラジル人選手はレアル・マドリーとの契約延長を決断し、2032年までの契約にサインした。

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ヴィニシウス・ジュニオールは4試合の出場停止処分を終え、次節のラ・リーガ、セルタ戦からレアル・マドリーの試合に出場可能となる。一方、ジョゼ・モウリーニョ監督にとっては、彼をいかにして再びチームに組み込むかが大きな難題となっている。特に、ヴィニシウス不在の間にパフォーマンスと結果が改善しているだけに、その悩みは深い。

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