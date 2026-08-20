レオン・ゴレツカには、移籍先の選択肢が豊富にあるように見えた。 アトレティコ・マドリー、ユヴェントス、ミラン、インテル――さらにはイングランド王者アーセナルまで、ここ数カ月の間にこのセントラルミッドフィルダーへの関心を示していたとされていた。

それも不思議ではない。ゴレツカはバイエルン・ミュンヘンでの8シーズンのうち最後のシーズン、大一番では大半がベンチ要員、あるいは終盤の短時間出場にとどまっていたとはいえ、それでもヴァンサン・コンパニ監督の構想において重要な存在であり続けていた。とりわけ早い段階で決着がついたブンデスリーガでは、31歳の彼は定期的に先発メンバーに名を連ねていた。結局、1月の時点で退団が公表されていたにもかかわらず、全コンペティションでなお48試合に出場していた。

元ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンは、3月上旬の大きな話題を呼んだ『kicker』のインタビューで、ゴレツカに対してW杯でのレギュラーを間接的に保証するような発言までしていた。もっとも、この元バイエルン指揮官はこの件やそのほかいくつかのケースで言葉を実行に移さず、最終的にはフェリックス・ヌメチャとアレクサンダル・パブロヴィッチが優先されたが、それでも当時のボーフム生まれの選手の立ち位置を浮き彫りにしていた。

だが、ドイツ代表が大会中3度の途中出場を含んだ屈辱的な敗退を喫してから約3カ月、ゴレツカを取り巻く状況は根本的に変わってしまったようだ。5月に本人がなお「恵まれた状況」と呼んでいたクラブ探しについて、もはやそう言える状態ではない。新たな雇用主との具体的な交渉も同様だ。その代わりに彼を襲ったのは苦い初体験だった。 ゴレツカはキャリアで初めて、本当に無所属となっている。

キャリア初の事態：なぜレオン・ゴレツカはまだ無所属なのか？

直近の移籍市場事情通ジャンルカ・ディ・マルツィオの発言は、ゴレツカにとって状況が徐々に厳しくなっていることをなおさらうかがわせる。欧州主要リーグの移籍市場は9月1日に閉まり、その時点では主要リーグはすでに開幕している。そして欧州カップ戦に出場するトップクラブは、移籍市場閉幕の直後に陣容を確定させなければならない。

「現時点でレオン・ゴレツカに対する関心はない」と、イタリアの著名ジャーナリストはポータルサイト『Wettfreunde』に語った。長らく73キャップの代表選手の有力な行き先と見られていたセリエA行きも進展しておらず、一方で40歳となったルカ・モドリッチはミラノで契約をさらに延長したという。他方で、彼が「契約なしの状態にあるのは本当に奇妙だ。なぜなら、彼は信じられないほどの選手だからだ」とも述べている。

問題の核心は、ゴレツカがどうやら年俸面で高すぎる要求をしていることにある。メディアでは、税引き後の年俸700万ユーロと、1000万ユーロの高額な契約金が取り沙汰されていた。裏を返せば、大幅な譲歩にはほとんど応じるつもりがないことを意味する。ミュンヘンではゴレツカが年俸1300万ユーロの総額を受け取っていたとされる。ゴレツカ、ヨシュア・キミッヒ、セルジュ・ニャブリに対し、6冠達成後にまとめられた契約延長は高すぎた――そうした契約延長がミュンヘンの給与体系を長期的に損なったと、当時の批判派はしばしば皮肉っていた。

イタリア以外でも、トップクラブはゴレツカの否定しがたいクオリティーをもってしても、そのような年俸は完全に非現実的だと見ているようだ。彼の条件に応じようとするクラブは、どうやらまだ現れていない。

それでもチェルシーの例を見れば、30歳を超えた選手にもイングランドでは依然として市場があることが分かる。 “爆買い”の一環として、シャビ・アロンソ監督は、FWダニー・ウェルベック（35）と、ゴレツカと同じく中央でプレーするジョーダン・ヘンダーソン（36）という、驚くべきことに2人の「ベテラン」を獲得した。しかし、時間の経過とともに選択肢はますます少なくなっていく。ゴレツカがタイトル争いと欧州カップ戦出場を目指すクラブに加わるには、もはや深刻な負傷者の発生に頼るしかないようにも映る。

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ほとんど残っていない選択肢：レオン・ゴレツカは今、トルコへ移籍するのか？

打開策となり得るのはトルコかもしれない。ディ・マルツィオもその可能性に触れている。「あそこでは移籍金のかからない選手に非常に多くの金が支払われる。だから、ゴレツカがトルコリーグに移籍しても私は驚かない」と語った。

この夏、キャリアの最盛期にあっても、あるいはピークを迎えるはるか前でもスュペル・リグへの挑戦を選ぶ流れはさらに強まっている。著名な例としては、ドゥシャン・ヴラホヴィッチ（26、ベシクタシュ）、メイソン・グリーンウッド（24）、ネイサン・アケ（31、2人ともフェネルバフチェ）、モハメド・サラー（34、トラブゾンスポル）が挙げられる。 ボスポラス海峡のほとりの購買力はかつてないほど大きいようで、ゴレツカの長年のチームメートであるレロイ・サネを擁する業界最大手ガラタサライでさえ、いまだ完全に静観を続けている。

一方で、アメリカやサウジアラビアへの移籍は可能性が極めて低い。後者については、彼自身が2023年にすでに否定している。「キャリアの晩年にそちらへ向かう選手がいるのは、その人たちの自由だ」と当時『Sport1』に語り、さらに「でも、個人的にはそれは絶対にあり得ない。私ならボーフムかシャルケを明確に優先する」と明言していた。

ただ、彼が愛するルール地方への復帰も、現時点では同じく話題になっていないようだ。もっとも、VfLではすでに再会への期待が膨らんでいる。数年後、ゴレツカ自身がキャリアの晩秋に差しかかったときのことを見据えてだ。「レオンはボーフムで多くの人々を誇らしい気持ちにしてくれた。彼はこれからもう一度最高レベルでプレーし、その後で戻ってきてくれることを願っている。それが我々の大きな願いであり、彼自身の願いでもあってほしい」と、スポーツ担当マネジングディレクターのイルヤ・ケンツィヒは6月に『Sport Bild』で語っていた。

しかし現時点では、ゴレツカがそれまでにその疑いようのない実力を、その「レベル」でどこで示すのかには大きな疑問符がついている。最悪の場合、この本人にとっての初めての事態が常態化してしまう可能性すらある。

レオン・ゴレツカ：バイエルン・ミュンヘンとドイツ代表での成績