レオン・ゴレツカには、選択肢が豊富にあるように見えた。 アトレティコ・マドリー、ユヴェントス、ミラン、インテル・ミラノ、さらにはイングランド王者アーセナルまで、この数カ月の間にこのセントラルミッドフィルダーへの関心を示していたとされていた。

それも当然だろう。ゴレツカはバイエルン・ミュンヘンでの8シーズンのうち最後のシーズン、大一番ではほとんどが観客役に回るか、試合終盤に途中出場するだけだった。それでもなお、バンサン・コンパニ監督の構想において重要な一員であり続けていた。とりわけ早い段階で決着がついたブンデスリーガでは、31歳の彼は定期的に先発メンバーに名を連ねていた。1月の時点ですでに退団が公にされていたにもかかわらず、最終的には全コンペティションで依然として立派な48試合出場を記録した。

元ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンは、3月上旬に大きな議論を呼んだ『kicker』のインタビューで、ゴレツカに対してワールドカップでの先発の座を間接的に保証したほどだった。この元バイエルン指揮官は、この件やいくつかのケースで言葉を行動に移さず、最終的にはフェリックス・ヌメチャとアレクサンダル・パブロヴィッチを優先したとはいえ、当時のボーフム生まれのMFの立場の大きさを裏づけるものではあった。

だが、ドイツ代表が大会で3度の途中出場を含んだ末に屈辱的な敗退を喫してから約3カ月、ゴレツカを取り巻く状況は根本的に変わってしまったようだ。5月に本人が自ら「恵まれた状況」と呼んでいたクラブ探しは、もはやそう言えるものではない。新天地との具体的な交渉についても同様だ。代わりに彼を襲ったのは苦い初体験である。 ゴレツカはキャリアで初めて、本当に無所属となっている。

キャリア初の事態：なぜレオン・ゴレツカはまだ無所属なのか？

移籍市場に詳しいジャンルカ・ディ・マルツィオの最近の発言は、ゴレツカにとって時間が徐々になくなってきていることをいっそう感じさせる。欧州トップリーグの移籍市場は9月1日に閉まり、その頃にはトップリーグはすでに開幕済みだ。しかも欧州カップ戦に出場する強豪クラブは、移籍市場閉幕の直後に登録メンバーを固めなければならない。

「現時点で、レオン・ゴレツカへの関心はない」と、イタリアの著名ジャーナリストは『Wettfreunde』に語った。長らく73試合出場の元ドイツ代表にとって有力な行き先とみられていたセリエA行きも、実現に向かっている気配はないという。一方で、今や40歳となったルカ・モドリッチはミラノで契約をさらに延長した。それでも彼は「彼が無契約なのは本当に奇妙だ。信じられないほどの選手なのだから」とも話している。

問題の核心は、ゴレツカが伝えられるところによると年俸面で高すぎる要求をしていることだ。メディアでは、手取りの年俸700万ユーロに加え、1000万ユーロの高額な契約金が求められていると報じられていた。裏を返せば、本人がほとんど譲歩する意思を見せていないことを意味する。ミュンヘンではゴレツカは総額1300万ユーロを受け取っていたとされる。多すぎる――。当時、6冠達成後にまとめられたゴレツカ、ヨシュア・キミッヒ、セルジュ・ニャブリの契約延長について、ミュンヘンの給与体系を長期的に傷つけたと批判する声は少なくなかった。

イタリア以外でも、トップクラブはゴレツカの疑いようのない資質を踏まえても、そうした年俸は完全に非現実的だとみているようだ。彼の条件に応じようとしたクラブは、まだ単純に存在しなかったのだろう。

それでもチェルシーの例を見れば、30歳を超えた選手にもイングランドでまだ市場があることは明らかだ。 積極補強の流れの中で、シャビ・アロンソ監督はFWダニー・ウェルベック（35）と、ゴレツカ同様に中盤中央でプレーするジョーダン・ヘンダーソン（36）という、驚くべきことに2人の「ベテラン」を獲得した。ただ、時間が経つにつれて選択肢はますます少なくなっている。タイトル争いや欧州カップ戦出場を目指すクラブに加わるには、ゴレツカはもはや深刻な負傷者の発生を待つしかないかのようにも映る。

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残された選択肢はわずか：レオン・ゴレツカは今、トルコへ移籍するのか？

打開策となり得るのはトルコかもしれない。ディ・マルツィオもその可能性に言及している。「あそこではフリーの選手に非常に多くの金が支払われる。だから、ゴレツカがトルコリーグに移籍しても私は驚かない」と語った。

この夏、まさにキャリアの最盛期、あるいはピークを迎えるかなり前の段階であってもスュペル・リグへ踏み出す流れは、さらに強まっている。著名な例としては、ドゥシャン・ヴラホヴィッチ（26、ベシクタシュ）、メイソン・グリーンウッド（24）、ナタン・アケ（31、いずれもフェネルバフチェ）、そしてモハメド・サラー（34、トラブゾンスポル）が挙げられる。 ボスポラス海峡のクラブの購買力はかつてないほど大きいようだ。そして、ゴレツカの長年のチームメートであるレロイ・ザネを擁する業界最大手ガラタサライは、ここまでまだ完全に静観している。

一方で、アメリカやサウジアラビアへの移籍はまず考えにくい。後者については、彼はすでに2023年の時点で否定していた。当時『Sport1』に対し、「キャリアの晩秋に差しかかった選手たちがそこへ向かうのは、その人たちの自由だ」と語った上で、こう明言していた。「でも、自分個人としてはそれは完全にありえない。そうなるくらいなら、ボーフムかシャルケの方を明確に選ぶ」

ただ、現時点で彼が愛するルール地方へ復帰することも、同じく現実味は薄いようだ。もっとも、VfLではゴレツカが数年後、自身のキャリアの晩秋に差しかかった時に再会できることへの期待がすでに膨らんでいる。「レオンはボーフムで多くの人を誇らしい気持ちにしてくれた。彼はもう一度最高レベルでプレーし、その後で、できれば戻ってきてほしい。それが私たちの大きな願いであり、彼の願いでもあることを望んでいる」と、スポーツ部門のCEOイルヤ・ケンツィヒは6月に『Sport Bild』で語っていた。

だが現時点では、ゴレツカがそれまでの間、疑いなくなお備えているその「レベル」でどこで力を示すのか、その場所には大きな疑問符がついている。最悪の場合、この個人的な初体験が恒常的な状態になってしまう可能性すらある。

レオン・ゴレツカ：バイエルン・ミュンヘンとドイツ代表での成績