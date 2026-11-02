これ以上ないほど容赦のない日程だ。FCバイエルンは、ボルシア・ドルトムントとのブンデスリーガ上位対決を2-2で引き分け、複数の選手が負傷した。そして、火曜日に待ち受ける次の相手は、欧州屈指の手ごわいチームとして知られるアトレティコ・マドリーだ。ヴィキング・スタヴァンゲル、アーセナルとの2試合を引き分けたバイエルンは、チャンピオンズリーグのラウンド16に直接進出するため、どうしても勝利が必要となる。

試合前の選手事情は、特に攻撃陣で深刻だ。主力7人のうち4人は欠場が確実で、1人は出場が不透明となっている。ルイス・ディアス（筋束断裂）の復帰は11月末になる見通しで、ジャマル・ムシアラ（筋線維断裂）は今度の土曜日のFSVマインツ05戦で復帰するとみられる。ドルトムント戦では、イスマエル・サイバリとセルジュ・ニャブリが前半のうちに交代を余儀なくされ、バイエルンは日曜日に両選手の診断結果を発表した。

サイバリは右足首の脛腓靱帯を断裂し、約3カ月離脱する見込みだ。ニャブリは左太もも裏の筋肉を負傷し、離脱期間は1～2カ月になるとみられる。ドルトムント戦ではマイケル・オリーズも膝の問題を抱えて交代した。バイエルンはオリーズの状態について発表しておらず、アトレティコ戦に出場できるかは不透明だ。

オリーズも欠場する場合、残るのはセンターフォワードのハリー・ケインとレナート・カールだけだ。ケインはドルトムント戦で全体的に不本意な出来に終わり、PKも失敗した。一方のカールは現在、自身を巡る激しい議論にさらされており、ドルトムント戦ではアディショナルタイムに勝ち越しの好機を逃した。調子を取り戻せずにいる。

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FCバイエルン：アーロン・ダンクスに残された攻撃陣の選択肢は？

そうなれば、バイエルンの4-2-3-1では攻撃陣の2枠が空く。暫定監督のアーロン・ダンクスは、そこに本職が守備的な選手を起用する可能性が高い。アルフォンソ・デイヴィスが左ウイングで先発し、ナサニエル・ブラウンかトム・ビショフがトップ下に入るかもしれない。

こうした選手層の厳しい時期にバイエルンにとって救いとなるのは、多くの選手が複数のポジションでプレーできることだ。マックス・エーベルら強化部門は、その点で自分たちの移籍方針が正しかったと感じられるだろう。選手を日頃から異なるポジションで試しているコーチングスタッフも同様だ。デイヴィス、ブラウン、ビショフにとって、想定される役割は未知のものではない。柔軟性の好例はコンラート・ライマーだ。ジョシュア・キミッヒとアレクサンダル・パヴロヴィッチが不在の中、最近は中盤の中央でプレーし、ドルトムント戦では右サイドバックで輝いた。左でもプレーできる。

そのため、アトレティコ戦の先発メンバーは、最終的には何とか形にできそうだ。問題は、その後にダンクスがほとんど対応策を取れないことだ。新たな負傷者が出た場合も、試合展開が変わった場合も同じである。ベンチに控える実績ある選択肢は、先発メンバー次第でビショフかブラウン、そしてDFの伊藤洋輝、サシャ・ブイ、ヨナタン・ター、キム・ミンジェだ。そのほかには、最近定期的にメンバー入りしている若手のダビド・サントス・ダイバーとティム・ビンダーがいる。

ダンクスはプレシーズンに評価を上げた選手を思い出し、バスティアン・アッソモを加えるかもしれない。まだ16歳のセンターフォワードは当時、驚くほど成熟した、同時に新鮮さも感じさせるプレーで注目を集め、2得点も挙げた。土曜日には、バイエルンのリザーブチームがTSVランツベルクと5-5で引き分けた激しい試合で、アッソモが2得点を記録した。今季はまだトップチームのメンバーに選ばれていないが、少なくとも興味深い途中出場の選択肢にはなるだろう。

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FCバイエルンは冬の移籍市場で補強が必要か？

なお、GKヨナス・ウルビヒもドルトムント戦で負傷を抱えた。カーニー・チュクウェメカと衝突した後のウルビヒについて、エーベルは「結婚式に向かう人のようには、とても見えなかった」と語った。一方、正GKのマヌエル・ノイアーはアトレティコ戦での復帰に期待を寄せている。スタジアムを後にする際、「そう願っている」と話した。

負傷者が相次ぐ中、ドルトムント戦後には、少人数のスカッドを巡る当然の議論が巻き起こった。冬の移籍市場で選手を獲得し、層を厚くすべきではないかというものだ。最高経営責任者（CEO）のヤン＝クリスティアン・ドレーゼンは、その問いを投げかけるには「早すぎる」としている。エーベルも「今、5人が半年間離脱するわけではない」と付け加えた。ただ、縁起でもないことは言いたくなかったようで、念のためすぐに拳で額をたたいた。そもそも、クラブは生え抜きの若手に大きく飛躍するチャンスを与えるため、意図的に少人数のスカッドを選んだ。昨季はカール。今度はビンダー、ダイバー・サントス、あるいはアッソモかもしれない。

一方、ケインはこの深刻な状況にも前向きな面を見いだしている。「3月や4月に起きるよりは、今起きるほうがいい。もちろん、決して起きてほしくはない。でも、サッカーの歴史を見れば、負傷者が繰り返し出ることは分かっている」。これほど不運が続くバイエルンには、シーズンの決定的な局面に向けて、相当な幸運が蓄えられているのかもしれない。バイエルンの足を引っ張っているのは負傷だけではない。ヴァンサン・コンパニ監督の髄膜刺激症状や、キミッヒの父親の死といった深刻な出来事も重なっている。