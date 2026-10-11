先週、SkyとBildはそろって、ケインとドイツ最多優勝クラブとの交渉が進展し、合意に向けて突破口が開かれたと報じた。契約書への署名は時間の問題とみられていた。しかし、その後は続報が途絶えていた。今回、ヘルベルト・ハイナー会長が沈黙を破り、最終的な合意に向けて何が障害となっているのかを説明した。

「細かな点がたくさんある。画像の使用権や人格権などだ。そうした点を整理していく。契約期間などが問題なのではない」とハイナー会長はBildに語った。「私は非常に楽観している。ヤン・ドレーゼンや経営陣から、話し合いは非常に順調に進んでいると聞いている。ハリーも家族もミュンヘンでの生活をとても気に入っている。近いうちに正式にまとまると、私は強く確信している」

最後に残る細部がまとまれば、ケインは少なくとも2029年までの新契約に署名することになる。最近ではSport Bildが、2030年までの延長も排除されていないと報じた。ケインが33歳という年齢を迎えていることを考えれば異例の動きだが、監査役会メンバーのカール＝ハインツ・ルンメニゲは、十分に妥当だと考えている。

「以前の私なら、30歳を超えた選手とは原則として1年契約しか結ぶべきではないと言っただろう。しかし、その選手を信頼しているなら例外もある。ハリーについては、我々はそう確信している」と、ルンメニゲは先日、アーベントツァイトゥングに語り、こう強調した。「忘れてはならないのは、この3年間で彼が負傷したのは一度だけということだ。私自身を振り返ると、30代になった頃には筋肉の問題をかなり抱えていた」

ミカエル・オリーセはハリー・ケインに代わり、バイエルンの最高年俸選手となるのか？

ケインは今もバイエルンを代表するスーパースターの一人であり、本人によれば現在は「キャリアの絶頂」にある。このイングランド代表ストライカーは、ラミン・ヤマル、キリアン・エンバペとともに、権威あるバロンドールの有力候補3人の一人だ。2023年にトッテナム・ホットスパーから加入して以降、バイエルンでは公式戦155試合で152得点37アシストを記録している。

ケインの年俸は、報道されている2500万ユーロ（約）で据え置かれる見込みだ。ただ、今後数カ月のうちに、ジャマル・ムシアラと並ぶバイエルンの最高年俸選手という座を譲る可能性もある。ケインとの契約が締結されれば、バイエルン首脳陣はミカエル・オリーセとの契約延長に焦点を移すとみられるからだ。このフランス人スターとの交渉は、ケインとの交渉よりもはるかに難しくなる恐れがある。

もっともルンメニゲは、他クラブからも関心を寄せられているこの攻撃的選手についても、ケインと同じように「バイエルンに長く残りたい」と考え、契約を前倒しで2032年まで延長することに「非常に自信がある」と最近語っていた。また、Sky は最近、バイエルンがオリーセに長期残留を決断してもらうため、クラブ史上最高額の年俸を提示する意向だと報じている。