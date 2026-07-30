



「僕たちがカップを持ち帰ることができなかったのは、非常に大きな失望だ。大会が始まった時点で、今回のワールドカップの締めくくりをこのようには思い描いていなかった」と、オリーズは記した。フランスは当初、印象的な戦いぶりでW杯を勝ち進んだが、準決勝で後の世界王者スペインに敗れた。

チームの成績とは関係なく、オリーズは「ワールドカップ史上最多アシスト記録を打ち立てられたことを誇りに思う」としている。24歳の傑出したアタッカーは合計7アシストを記録し、1970年W杯でのペレの従来の最多記録（6）を上回った。

最後にオリーズは、退任する代表監督ディディエ・デシャンにも感謝を伝えた。「初めて代表に招集される機会を与えてくれたこと、そして最も難しい時でさえ僕を信じてくれたことに感謝しています。そのことを僕はいつまでも感謝し続けますし、どのような道を進もうとも、今後のご多幸をお祈りします。」 現時点でデシャンの今後はまだ明らかになっていないが、フランス代表監督はフランスサッカー界のレジェンド、ジネディーヌ・ジダンが引き継ぐ。

マイケル・オリーズ、バイエルンについては言及せず

一方でオリーズは声明の中で、バイエルンや、レアル・マドリーへの移籍を望んでいるとされる根強い噂については一切触れなかった。ここ数日、ミュンヘン首脳陣はそろって、今夏のオリーズ売却はあり得ないと強調している。契約は2029年まで残っており、延長される見通しだ。

現在、オリーズは延長されたW杯休暇を過ごしている。ほかの準決勝進出選手であるダヨ・ウパメカノ、ハリー・ケインと同様に、彼もアジアツアー後にチーム練習へ合流することになる。