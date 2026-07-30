



「優勝トロフィーを持ち帰ることができなかったのは、非常に大きな失望です。大会の始まりに思い描いていたワールドカップの締めくくりは、こういうものではありませんでした」と、オリセは記した。フランスは当初、圧巻の戦いぶりでワールドカップを勝ち進んだが、準決勝で後の世界王者スペインに敗れた。

チームの成績とは無関係に、オリセは「ワールドカップ史上最多アシスト記録を打ち立てられたことを誇りに思う」とも述べている。24歳の傑出したアタッカーは通算7アシストを記録し、1970年ワールドカップでのペレのこれまでの最多記録（6）を上回った。









最後にオリセは、退任する代表監督ディディエ・デシャンにも感謝を伝えた。「私を初めて代表に招集してくれたこと、そして最も苦しい時でさえ私を信じてくれたことに感謝しています。そのことを私はいつまでも忘れませんし、今後どのような道を歩まれるとしても、ご多幸をお祈りしています」。デシャンの今後は現時点ではなお不透明だが、フランス代表監督にはフランスサッカー界のレジェンド、ジネディーヌ・ジダンが就任する。

マイケル・オリセ、バイエルンについては言及せず

一方でオリセは今回の声明で、バイエルンや、レアル・マドリーへの移籍を望んでいるとする根強い噂については何も語らなかった。ここ数日、ミュンヘン側の首脳陣はそろって、今夏にオリセを売却する可能性はないと強調している。同選手の契約は2029年まで残っており、延長される見通しだ。

現在、オリセは延長されたワールドカップ休暇を過ごしている。ほかの準決勝進出組であるダヨ・ウパメカノやハリー・ケインと同様、彼もアジアツアー後にチーム練習へ合流する予定だ。