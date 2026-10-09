スペイン紙『As』によると、36歳の元スペイン代表選手は、スペインサッカー連盟（RFEF）が主催する現役および元プロ向けの特別指導者講習への参加を希望しているという。この講習を修了すれば、あらゆるレベルのプロチームを指導できるライセンスを取得することになる。報道では、クロースはすでに最大3部までのチームを指導できるライセンスを保有している一方、プロのカテゴリーではコーチとしてしか活動できないとされている。

クロースは史上最も成功したサッカー選手の一人と見なされている。バイエルンとレアル・マドリーで通算6度のチャンピオンズリーグ優勝を果たし、さらにドイツ代表の一員として2014年のブラジル・ワールドカップを制した。2024年にレアルで最後のチャンピオンズリーグ制覇を成し遂げ、同年の自国開催EUROを最後に現役生活に終止符を打った。

その後はマドリードでサッカースクール「Toni Kroos Academy」を運営しているほか、弟フェリックスとともにポッドキャスト「Einfach mal Luppen」でサッカー界の出来事を語っている。また、古巣レアルはすでに新たな役割での関与を打診していたとも伝えられている。フロレンティーノ・ペレス会長はこの件についてクロースとすでに話し合いを行ったとされるが、現時点では明らかに実を結んでいないようだ。

レアル・マドリー、クロース退団後は大きなタイトルなし

講習を無事に修了した後、指揮官として復帰することはあるのだろうか。過去には、後にトップチームを率いる前段階として、レアルの下部組織で指導経験を積んだ元選手がすでに何人かいる。たとえばジネディーヌ・ジダン、シャビ・アロンソ、アルバロ・アルベロアだ。

クロースの退団後、レアルは2024年から低迷期を迎えており、大きなタイトルをひとつも獲得していない。今季、ジョゼ・モウリーニョ監督率いる白い巨人は、プリメーラ・ディビシオンで宿敵バルセロナを追う展開となっている。現在の順位は4位で、バルサとは勝ち点6差となっている。