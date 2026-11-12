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『ルール・ナハリヒテン』によると、ボルシア・ドルトムントはレンタル移籍中のヤン・コウトについて、将来の移籍金の一部を受け取る権利を確保した。また、コモ1907は今夏に行使できる買い取りオプションを保有している。

ドルトムントの首脳陣は、セリエAでプレーする24歳の動向を注視しており、イタリアのクラブとの交渉では、完全移籍となった場合に備えていた。

セスク・ファブレガス監督率いるコモには、シーズン終了後に2000万～2200万ユーロの移籍金で右サイドバックを完全獲得できる契約上の権利がある。ただ、報道によれば、コモがその後コウトを別のクラブへ移籍させた場合、ドルトムントは再び金銭的な利益を得る。取り分の割合は明らかになっていない。

『WAZ』の情報によると、コモはブラジル人選手のこれまでのプレーに非常に満足していると、すでにドルトムント側に伝えている。そのため、シーズン終了時にオプションを行使する可能性は現実的とみられている。

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ドルトムント側も、サイドバックとしてのコウトの成長を好意的に受け止めている。チャンピオンズリーグでレアル・ベティスに2-1で勝利した後、スポーツディレクターのオーレ・ブックはコウトについて「もちろん、我々も彼を見守り、試合を見ている。彼の成長をうれしく思う。あのプレースタイルは彼にとても合っている。だからこそ、あそこで力を発揮できている」と語った。

Getty Images

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復帰の可能性やイタリアへの完全移籍について問われたブックは、「それを語るには間違いなく早すぎる。ただ、彼が良いプレーをしていることをうれしく思う」と答えた。

ドルトムントでの飛躍を果たせなかったコウトにとって、コモでのプレーは競技面での再出発となっている。2025年夏、ドルトムントはレンタル移籍で加入していたこのディフェンダーを完全獲得するため、マンチェスター・シティに約2500万ユーロを支払った。

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しかし昨季は、右サイドバックのポジション争いでユリアン・リュエルソンを上回ることができなかった。ドルトムントでの公式戦出場は計27試合、プレー時間はわずか1501分で、3得点と3アシストを記録した。

ブラジル人選手に再び継続的な出場機会を与えるため、両クラブは夏にシーズン終了までのレンタル移籍で合意した。ファブレガス監督の下、コウトはすぐにレギュラーに定着し、公式戦14試合で早くも1000分以上に出場。2アシストを記録している。

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コモが実際に買い取りオプションを行使すれば、ドルトムントはかつてマンチェスター・シティに支払った移籍金の大部分を直ちに回収できる。さらに、報じられている交渉で盛り込まれた条項によって、最終的には金銭的な利益を得る可能性もある。