『Sport Bild』の報道によると、この20歳は1.FCケルンとの契約に特別条項を盛り込んでおり、ドイツ代表での出場に応じたボーナスが保証されているという。

ドイツ代表を率いるユルゲン・クロップ監督は、ネーションズリーグのセルビア戦（10月1日）およびギリシャ戦（10月4日）に向けた2度目の招集メンバーにエル・マラを選出。ケルンのアタッカーがこの2試合のうち少なくとも1試合で出場する可能性は高いとみられている。

実際にその時が来れば、エル・マラは一時金の支払いを受けると同時に、基本給の増額も手にすることになる。

『Sport-Bild』の情報では、この20歳はA代表デビューを果たした場合、クラブから10万ユーロの固定額を受け取る。また、現在は年約300万ユーロの給与も、DFBのユニフォームを着て今後さらに出場を重ねれば、5試合目や10試合目などの節目ごとに継続的に上昇していくという。

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サイード・エル・マラはどのパートナー企業と契約しているのか？

ケルンは、この20歳に昨夏の契約延長を納得させるため、金銭面で一定の譲歩を行った。複数のビッグクラブが関心を示していたにもかかわらず――プレミアリーグのクラブ、ドルトムント、RBライプツィヒなどがこの20歳の獲得に動いていた――、双方は2031年まで協力関係を継続することで合意した。なお、エル・マラの契約には解除条項は存在しないとされており、ケルンは将来的な関心クラブとの移籍金を自由に交渉できることになる。

さらに報道によれば、エル・マラはクラブからの支払いに加え、広告パートナーとも同様の増額条件を取り決めている。用具契約を結ぶナイキからは、ドイツ代表デビューで17万5000ユーロの追加報酬が支払われる見通し。その後も5試合出場するごとに、このアタッカーは12万ユーロを上乗せで受け取る。2032年までの契約における基本額は、今季35万ユーロとされている。

また、ビデオゲーム開発会社EA Sports、トレーディングカードメーカーのTopps、食品小売大手のレーヴェからも、エル・マラはDFBでの初出場後にボーナスを受け取るという。