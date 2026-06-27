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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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特別な贈り物と明確なメッセージ。ムスタファ・シューベールが予選突破後に本音を語った。

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PKのヒーローが、エジプトの勝ち上がりの秘訣を明かす

エジプト代表GKムスタファ・シューベイルは、イランとの引き分けで2026年W杯ベスト32進出を決めたことを喜んだ。

エジプト代表は最終戦でイラン代表と1－1で引き分け、勝ち点5でグループ2位通過。首位ベルギーとは勝ち点で並んだが得失点差で2位となった。

この結果、エジプトはラウンド32でグループ4・2位のオーストラリアと対戦する。

ムスタファ・シューベールはbeIN SPORTSのインタビューで「神に感謝します。イラン戦は厳しい試合でした。PKを止めたのは父アハメドと母に捧げます」と語った。

彼はイラン代表FWマフディ・タルミが蹴ったPKを止め、2018年大会でPKをセーブしたエッサム・アル・ハドリーの快挙を再現した。

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さらに「終盤は厳しかった。他の試合の結果が分からず、2位通過も想定していなかった。だが、与えられた結果は最善だ」と語った。

さらに「試合では全力を尽くした。神に感謝する。負傷者がいる中、厳しい終盤を乗り切れたのは神のおかげだ」と続けた。

最後に「オーストラリア代表をしっかり分析する。このラウンドに進出したこと自体が、彼らへの敬意を示す。明日から最善の準備をする」と結んだ。

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