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マヌエル・ノイアーがFSVマインツ05戦に出場し、バイエルン・ミュンヘンの選手としてブンデスリーガに出場した史上最年長選手となった。

40歳225日のノイアーは、これまで記録を保持していたベルント・ドレーヤーの40歳198日を更新した。ドレーヤーは1996年から2008年まで、途中の一時期を除いてバイエルンに在籍し、当時は第2、第3GKを務めていた。現在60歳のドレーヤーがバイエルンで出場した公式戦は、通算わずか15試合だった。

クラブを問わないランキングでは、ノイアーはマインツ戦の出場によって、ミルコ・ヴォタヴァ（ヴェルダー・ブレーメン）と並ぶ6位に浮上した。ブンデスリーガでノイアーを上回るのは、エディン・ジェコ（シャルケ04）、クラウディオ・ピサーロ（ヴェルダー・ブレーメン）、トニ・シューマッハ（ボルシア・ドルトムント）、ウリ・シュタイン（アルミニア・ビーレフェルト）、そして記録保持者のクラウス・フィヒテル（シャルケ04）だけだ。フィヒテルが最後に出場したのは1988年で、当時43歳184日だった。

ノイアーとバイエルンの契約は今季限りで満了し、その時点で現役を引退する可能性が高い。ブンデスリーガ最終節にも出場すれば、史上6番目の高齢選手として記録に名を残すことになる。ただし、それはノイアーの少し上に位置し、同じく現役のジェコが、それまで出場を重ね続けた場合に限られる。

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マヌエル・ノイアー、直近は足の負傷でバイエルンを欠場

ノイアーはここ数カ月、さまざまな健康上の問題に悩まされ、直近では足の負傷で戦列を離れていた。3試合の欠場を経て、火曜日のアトレティコ・マドリー戦で復帰。チームは2-0で勝利した。

次の試合 FCB ブンデスリーガ 14:30 KOE 視聴する

ノイアーにとってマインツ戦は今季9試合目の出場となる。それ以外の公式戦7試合では、ヨナス・ウルビヒが代役を務めた。23歳のウルビヒは、バイエルンでノイアーの後継者と目されており、ドイツ代表でもその後を継ぐとみられている。ノイアーは夏の屈辱的なワールドカップの後、ドイツ代表から2度目の引退を表明していた。