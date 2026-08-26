kickerによると、今週、かなり異例の措置によって、GKのマイン川沿いへの移籍に向けた大きな障壁が取り除かれたという。

それによれば、アトゥボルはSCとの2027年までの契約を延長したという。移籍を望む選手としては基本的に驚きの一手だが、このケースでは進行中の移籍期間内にフランクフルトへ移る可能性を高めるものとなる。

背景にあるのは、フランクフルトが元U-21代表GKを新たな正守護神として獲得したい一方で、現時点では完全移籍での買い取りを財政的に実現できないことだ。買い取り義務付き、あるいは買い取りオプション付きの1年間のレンタルという形は、アトゥボルの契約が来季終了後に満了する予定だったため、これまでは不可能だった。契約満了が迫っている選手はレンタル移籍させることができない。

そのため、この形は今や可能となり、実現の公算も大きいようだ。kickerによると、日曜夜から両クラブの責任者同士が、早期合意を目指して接触しているという。SGEとしては、アトゥボルが新ブンデスリーガ開幕節のウニオン・ベルリン戦で、早くも土曜日にゴールを守ることを望んでいるようだ。

24歳の去就はここ数週間、大きな話題となっている。本人がフライブルクを去りたがっていることは、以前から明らかだった。そのためヨーロッパリーグ準優勝クラブは、早い段階でヴェルダー・ブレーメンからミオ・バックハウス（22）を移籍金1200万ユーロで代役として獲得した。しかしアトゥボルには、いまだ新天地が決まっていない。目指していたプレミアリーグ移籍は実現せず、ユヴェントスやオリンピック・マルセイユといったビッグネームへの移籍のうわさも具体化しなかった。

ノア・アトゥボルの移籍には、アイントラハト・フランクフルトはいくら必要なのか？

一時は行き詰まった状況を受けて、アトゥボルは代理人事務所と袂を分かち、現在はブンデスリーガ内でアイントラハトへの移籍に照準を定めたとみられている。

一方で、この契約延長とされる動きはフライブルクにも利点がある。最悪の場合、かつての正守護神を来季終了後にフリーで失う危険はこれで回避された。当初、クラブ首脳陣はアトゥボルの移籍金として2000万ユーロを期待していたとされるが、現在は1500万ユーロを要求していると報じられている。

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先週末のDFBポカール1回戦、フォルトゥナ・デュッセルドルフに5-1で勝利した試合の際、SCFのユリアン・シュスター監督（41）は、アトゥボルのアイントラハト行きの可能性についてすでにこう語っていた。「基本的にフランクフルトはドイツで非常に、非常に大きなクラブだ。だからこそ、彼がそこでゴールマウスに立つというのは一つの可能性だ」

さらにシュスター監督は、もし移籍となればアトゥボルは新クラブに万全の状態で合流することになると強調。また、今後数年でドイツ代表にとっても真剣な選択肢になり得るこのGKが、練習から外されてはいないことも明かした。「我々は常に彼とコミュニケーションを取っており、それに応じて彼を我々のトレーニングに組み込んでいる。契約下にある選手に対して、それは我々の仕事であり義務でもある。そして彼は契約下にある。だからこそ、彼に負荷をかけ、トレーニングさせ、基本的に新たなレベルにある状態にできるよう見ている」とシュスター監督は話した。



