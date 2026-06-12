「特別な瞬間」…歴史的ゴール直後、ケニオニスの第一声

サウジアラビアのアル・カディシアとメキシコ代表のFWジュリアン・ケニオニスは、日曜日の南アフリカ戦で2026年ワールドカップ初得点を挙げ、チームを2-0の勝利に導いた。

韓国とチェコと同じグループ1の初戦で、メキシコは2-0で先制点を奪った。第2戦では韓国が2-1で勝利した。

試合後、彼はテレビインタビューで「この素晴らしいスタジアムで、開始直後から応援してくれたファン前でワールドカップ初得点を挙げられ、とてもうれしい」と語った。

「チームメイトの貢献も大きかった。彼らの支えがあってこそ、初戦の3ポイントを奪えた」と続けた。

さらに「ここ数日、ファンはSNSや至る所で多大なサポートを示してくれた」と語った。

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さらに「サポーターと私たちは一体だった。その団結がピッチで表れ、勝利への原動力になった」と語った。

韓国戦に向けて改善点があるとすれば、相手へのプレッシャーを継続することだと強調した。

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さらに「多くの場面で良いプレスがかかったが、ホームでは特に常にプレスをかけ続ける必要がある。基本であり、改善点だ」と説明した。

最後に「今日は良い試合だったが、まだ改善の余地がある。次の試合に向けてさらに努力し、準備を進める」と結んだ。