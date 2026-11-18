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カルロス・フォルブスがクリスティアーノ・ロナウドの象徴的な背番号7を着ける重圧を受け止め、ポルトガル代表にウェールズ代表との劇的なネーションズリーグ勝利をもたらした。若きウインガーは後半に決勝点を挙げ、ペドロ・ネトが終盤に退場したものの、チームのグループ首位を確定させた。

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ポルトガル代表、ウェールズ代表から重要な勝利

ポルトガル代表は週末の大敗から立ち直り、火曜日にウェールズ代表との ネーションズリーグで3-2の劇的な勝利 を収めた。これが、11月に先立って起きた クリスティアーノ・ロナウドの代表引退 以来、チームにとって初の勝利となった。

カーディフでアウェーのポルトガル代表を救ったのはフォルブスだった。クラブ・ブルッヘのウインガーは途中出場から代表初ゴールを挙げ、勝ち点3をもたらした。土曜日にデンマーク代表に 1-4で大敗 したポルトガル代表にとって、この勝利は欠かせないものだった。守備面で苦しみながらも見事な粘りを見せ、ネーションズリーグのグループを首位で終えた。

フォルブス、象徴的な背番号7を背負う

ロナウドの伝説的な背番号7を引き継ぐのは容易ではない。フォルブスは引退したFWに敬意を表し、番号を横切る特別な線が入ったユニフォームを着用した。22歳のウインガーは70分に決勝点を決め、その責任に見事に応えた。

フォルブスは試合後、「特別な気分だ。今日のことは忘れない」と語った。「一番大事なのは勝てたこと。それがうれしい」

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代表で146ゴールを挙げたロナウドが残した功績は大きい。それでもフォルブスは、新たに着けた背番号について冷静に語った。「特別な意味を持つ番号だとは分かっている。でも、着けていて余計な重圧は感じなかった」と付け加えた。

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激しい展開の一戦を制す

試合は目まぐるしい展開となった。ブルーノ・フェルナンデスがカーブをかけたシュートでポルトガル代表に早い時間帯の先制点をもたらしたが、わずか2分後にデイヴィッド・ブルックスが同点とし、ウェールズ代表がすぐさま応じた。

その後、素早いカウンターからソルバ・トーマスが決めてウェールズ代表が逆転。ポルトガル代表も直ちに反撃を迫られ、ペドロ・ネトがすぐに同点弾を挙げた。そしてフォルブスが巧みなシュートで決勝点を奪った。ネトが立て続けに無謀なタックルを2度犯して退場となり、ポルトガル代表は緊迫した終盤をしのがなければならなかった。

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来年3月の準々決勝へ

苦闘の末につかんだこの勝利により、ポルトガル代表はネーションズリーグのグループを首位で終えた。6試合で5勝を挙げ、ロナウドの突然の引退直後を乗り切った。

次は決勝トーナメントだ。ポルトガル代表は来年3月の準々決勝で、別のグループの2位チームと対戦する。対戦相手は金曜日に行われる公式抽選で決まる。