特別な栄誉…ワールドカップを前に、ニューヨークの通りに「ヘンリー」と命名

2026年W杯を前に、米ニューヨーク市がサッカーフランス代表レジェンド、ティエリ・アンリ氏に栄誉を授与。大会期間中、市内の1通りに彼の名前を冠する。

これは、米国・カナダ・メキシコ共同開催に合わせ、ニューヨーク市がサッカー界のスターを称えるキャンペーンの一環で、歴史に名を刻んだ選手たちの名を複数通りの名称に変更している。

1998年フランス代表として優勝し、MLSニューヨーク・レッドブルズでも活躍したアンリの名前は、マンハッタン中心部50番街と6番街の交差点に冠される。

アンリは「ニューヨークは私のお気に入りの街」と語った。

アンリは公式アカウントで「ニューヨークは私の人生で特別な場所だ」と喜びを語った。

「ロンドンを故郷とするフランス人として、ニューヨークは依然として世界で一番好きな街です。その通りの一つに私の名前が付けられるとは、想像もしていなかった名誉です」と語った。

「この街は私の心の中で特別な場所を占めています。息子のトリスタンがここで生まれ、ニューヨークはこれからもずっと私たちの家族の歴史の一部であり続けるでしょう」と続けた。

ニューヨークとの約束は延期

現在はイングランドでテレビ解説者を務めており、表彰式への出席は叶わなかったが、関係者に感謝を伝えた。

「仕事の都合で今日は出席できませんでしたが、心は皆さんといっしょです。素晴らしい表彰をありがとうございます」と語った。

式典には元チームメイトやニューヨーク市長ザハラン・マムダニ氏、発起人の市議会議員バージニア・マローニー氏も出席し、ヘンリーは彼らにも謝意を伝えた。

最後に「近いうちにセルフィーを撮りに行きますよ」とジョークを飛ばし、メッセージを締めくくった。

アンリはフランスおよび世界サッカー史上で最も有名な選手の一人であり、ニューヨーク・レッドブルズ時代にはMLSにも明確な足跡を残した。そのため引退から数年経った今も、同市のファンに愛され続けている。