特別なつながり：ブンデスリーガのスターが、ユルゲン・クロップ監督率いるドイツ代表入りを意識し始めた。

「誰もが代表選手になることを目指している。私も同じだ」と、ザクセン州のチームに加入した新戦力は入団会見で語った。

このMFの移籍（移籍金2000万ユーロ）には、クロップも関与していた。 ナーゲルスマンの後任と目されるクロップは、レッドブルのグローバル・サッカー部門責任者としてライツの獲得を仲介した。彼の走力と1対1の強さが、クロップら首脳陣を説得したという。

この移籍はメンヒェングラートバッハのサポーターの反感を買った。4月のブンデスリーガでの直接対決でそれは表面化した。 「こんなことを望む者は、決して我々のキャプテンになってはならない」と書かれた横断幕がフォールヘンのサポーター席に掲げられ、キャプテンマークを巻くライツは試合中ずっとブーイングを受けた。注目は、新シーズンの第1節で早くも再戦が実現することだ。

Getty Images

クロップはドイツ代表新監督就任へ、契約は署名待ち。

ライツはドイツ代表での出場経験はないが、2023年から2025年にかけてU-21代表で17試合に出場。クロップ監督とのつながりが代表昇格を後押しする可能性もある。 クロップはW杯決勝の合間にMagentaTVで「DFBとレッドブルが合意した」と明かし、自身も代表監督就任へ署名のみと語った。

一方、クロップ体制下でプレーしてきたベテラン代表の去就は依然不透明だ。 マヌエル・ノイアーを除けば、今回のW杯で期待外れだった代表メンバーで引退を表明した選手はいない。元代表や解説者が求めるように引退ラッシュが起きれば、ライツにもチャンスが生まれる。特に彼のポジションではレオン・ゴレツカが候補だ。

ただし、ライツはまずライプツィヒで実力を示さねばならない。彼はまだ「レッドブル」のピッチに立っていない。夏に重度の感染症を患い、現在もリハビリ中だ。 「厳しい時期でしたが、順調に回復しています。残念ながら正確なスケジュールは決まっていません。そのため、いつ100％の状態で復帰できるかを正確に予測するのは難しいです。しかし、検査値はすべて正常範囲内です。体調も良好です。毎日トレーニングの量を増やしていき、できるだけ早くピッチに戻れるよう努めていきます」と彼は語った。



