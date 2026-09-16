数週間前、ユルゲン・クロップが新たなドイツ代表監督として公の場でお披露目された際、就任会見では自分の下では序列が完全にリセットされることを繰り返し強調していた。DFBチームでの居場所を確実に保証されているのはほんのひと握りの選手だけで、それ以外についてはパフォーマンス、コンディション、そしてもちろん勤勉さが、今後の代表合宿に招集されるかどうかを左右するとしていた。

その際、クロップは自身の“仮想リスト”に計57人の選手の名前があり、新たにドイツ代表を率いる最初の試合に向けて候補に入れていることも明かした。59歳の指揮官は名前について明言を避けたものの、その時点ですでに、これまでDFBチームとまったく接点のなかった選手たちもリストアップしていることは見て取れた。というのも、3大会連続で失敗に終わったW杯の屈辱を、できれば新たな顔ぶれを伴うフレッシュなスタートによって、ひとまず過去のものにしたかったからだ。

その“新たな顔”の一人として、今回フェリックス・カイデルがドイツ代表入りする可能性が浮上している。火曜日の夜遅くにまずBild紙が、23歳のSVエルフェアスベルク所属選手が代表監督から招集を受けたと報道し、翌日にはkickerも独自情報でこれを追認した。カイデルの選出は、まさに大きなサプライズにほかならない。というのも、彼はドイツ1部でわずか3試合に出場しただけで、最高レベルでの経験はほとんどないからだ。

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フェリックス・カイデルはこれまでどのクラブでプレーしてきたのか？

2012年にAユースでサッカーキャリアをスタートさせたFCインゴルシュタットでは、カイデルは2022年夏にトップチームへ昇格するまで、すべての年代別チームを順に経験した。その後3年間にわたって“自動車の街”のクラブでプレーし、20歳になったばかりだった最初のシーズンには早くもトップチームで定位置を確保。3.リーガで37試合に出場し、1ゴール4アシストを記録した。

そして2025年、1.FCハイデンハイムとの昇格争いをわずかに逃し、チーム再編の最中にあったSVEへと、1部上のカテゴリーにステップアップした。エルフェアスベルクはわずか40万ユーロという低額の移籍金で、インゴルシュタットとの契約から彼を買い取った。ここでも順応期間はほとんど必要なく、ビンセント・ワグナー監督のチームですぐさま主力に定着。25試合に出場し、そのうち13試合で先発を務め、ザールラントのクラブがシーズン終了時にセンセーショナルなブンデスリーガ昇格を果たすうえで大きな役割を担った。

つまり、3部から頂点までの道のりに要したのはわずか2年あまり。レバークーゼン、ボルシアMG、そして直近のバイエルンとのブンデスリーガ3試合（1ゴール）、さらにMSVデュイスブルクとのDFBポカール1試合（2アシスト）だけで、どうやらクロップをその資質で納得させ、代表でチャンスをつかむに十分だったようだ。

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フェリックス・カイデルはDFBチームの大きな懸案を解決するのか？

もっとも、23歳の彼がいきなり最初からDFBチームで決定的な役割を担うのに必要なレベルを備えているかどうかは、まだ分からない。何より代表監督がカイデルを高く評価しているのは、その驚くべき汎用性にあるはずで、代表でも複数のポジションで無理なく起用できる。

例えばインゴルシュタット時代、カイデルが務めなかった役割はほとんどなかった。彼の最大の支援者であるFCIの指揮官ザブリナ・ヴィットマンは、本来の主戦場である4バックの右サイドバックだけでなく、左右両方のサイドバック、さらに中盤センター、そしてより外寄りの攻撃的MFとして、ゲームメーカーやハーフスペースの選手としても起用していた。

エルフェアスベルク移籍後は、その役割がやや守備的になった。昇格シーズンには主に右サイドバックとしてプレーしていた一方で、SVEのワグナー監督は現在、ルカシュ・ポレンバの隣で守備的MFとして起用することにも手応えを感じているようだ。

クロップとDFBチームは、とりわけ右サイドバックとしてカイデルをリストアップしている可能性が高い。フィリップ・ラームの代表引退と、ヨシュア・キミッヒの中央へのコンバート以降、このポジションでは誰も本当の意味で説得力を示せていないからだ。クロップの前任者であるハンジ・フリックとユリアン・ナーゲルスマンは数多くの選択肢を試してきたが、いずれも真の成功にはつながらなかった。ベンヤミン・ヘンリヒスとリドル・バクから成るライプツィヒ組、シュツットガルトのヨシャ・ヴァグノマン、さらには2026年W杯でのキミッヒ再コンバートに至るまで、ほとんどの策は短いテスト期間の後に再び棚上げされている。

こうしてドイツサッカーは今なお、4バック右のポジションにおける質の高い、そして何より長期的な選択肢を探し続けている。もしかすると、この問題の解決策は、ほかでもない“無名”のカイデルなのかもしれない。