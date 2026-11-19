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アメリカの関心やサウジアラビアからの高額オファーにもかかわらず、ペップ・グアルディオラはマンチェスター・シティ退団後に1年間休養する計画を変えない。

英紙Telegraphによると、グアルディオラは、 マンチェスター・ユナイテッドへ移った前アメリカ代表監督マウリシオ・ポチェッティーノ の後任就任を求めるアメリカサッカー連盟からの働きかけを、すべて断るという。

グアルディオラの代理人ジョゼップ・マリア・オロビッチの最近の発言も、これと一致する。「ペップは来季が始まる前に自身の将来について正式に話し合いを始める。現時点で、これは最終的な決断だ」とオロビッチはサウジアラビアのテレビ局Al-Riyadiyaに語り、スペイン人の名将が予定する休養を取る意向を強調した。

サウジアラビアからの高額オファーも、その方針を変えることはない。「ここ数日、仲介者を通じてサウジアラビアからオファーを受けたが、グアルディオラはすべて断っている」とオロビッチは続けた。関心を示したクラブの名前には具体的に触れなかった。

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ペップ・グアルディオラ、イタリア代表監督就任寸前だった

グアルディオラは昨季終了をもって、10年間率いたマンチェスター・シティを離れた。それ以前から指導者として休養を取る意向を示していたが、 その直後には、当時空席だったイタリア代表監督の座に就く寸前までいっていた 。

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「私たちは彼に会うためバルセロナへ行き、一緒に昼食を取り、丸一日話した。 彼は非常に興味を示していた。就任を承諾する寸前だった。紙に布陣を書き始めていたほどだ」と、イタリアのレジェンド、パオロ・マルディーニは8月、Corriere della Sera紙に明かした。58歳のマルディーニは夏にイタリア代表のテクニカルディレクターを短期間務めたが、就任からわずか2週間余りで辞任していた。

Getty Images

最近、ポチェッティーノがアメリカ代表監督を辞し、解任されたマイケル・キャリックの後任としてマンチェスター・ユナイテッドの監督に就任した際も、 グアルディオラはすぐにアメリカ代表監督の有力候補の一人として名前が挙がった 。Telegraphによれば、55歳のグアルディオラもこの仕事に前向きではあったが、休養を選んだという。

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ペップ・グアルディオラが率いたい代表チームは？

アメリカはポチェッティーノの後任を別の候補から探す必要がある。一方、グアルディオラが将来の監督就任先として特に魅力を感じている代表チームは、ブラジルとイングランドの2つだという。

グアルディオラが10年間指導者として過ごしたサッカーの母国イングランドでは、現監督のトーマス・トゥヘルの立場は非常に安定している。ドイツ人指揮官にはイングランドで繰り返し厳しい目が向けられ、 特に、先制しながら敗れたワールドカップ準決勝のアルゼンチン戦では采配に厳しい批判を浴びた 。それでもイングランド代表を3位に導き、1966年の優勝以来最高のワールドカップ成績を収めた。さらに最近は、 ネーションズリーグで世界王者スペインを敵地で3-2と破り 、存在感を示した。

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つまり、トゥヘルが早期に退任する気配は今のところまったくない。契約も 自国開催のEURO2028 後まで続く。2027年の監督復帰を目指すグアルディオラにとって、イングランド代表監督の座はその時点では選択肢にならない。

では、ブラジルはどうか。最多優勝を誇る同国代表を率い、かつての大きな成功へと導くことは、グアルディオラにとって特に魅力的だと伝えられる。セレソンが2025年春、ドリヴァル・ジュニオールの解任を受けて新監督を探した際には、当時まだシティと契約していたグアルディオラも候補の一人だった。

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ブラジルで賛否を呼ぶカルロ・アンチェロッティ：「荷物をまとめろ」

最終的には、同じく世界的な名将であるカルロ・アンチェロッティが就任した。しかし、このイタリア人指揮官へのブラジル国内の評価は分かれている。ワールドカップでは南米の強豪がノルウェーとのラウンド16で1-2と敗れ、早期敗退。最近も、 日本との親善試合で精彩を欠き、2-3で敗れた 後、再び批判的な報道が過熱した。

「アンチェロッティ、もうたくさんだ！ 荷物をまとめて出ていけ！ これ以上は耐えられない！」と、 ブラジルの伝説的ストライカー、ロマーリオはインスタグラムに投稿した 。「私たちはもう十分に恥をかいた。次のワールドカップまで台無しにする危険は冒せない」

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ただし、厳しい批判はあっても、現状はアンチェロッティの早期退任を示していない。ブラジルサッカー連盟（CBF）のゼネラルディレクター兼代表チームマネジャー、ロドリゴ・カエターノは、ワールドカップのラウンド16敗退後、67歳の指揮官の続投を保証していた。アンチェロッティは大会直前の5月に高額契約を2030年ワールドカップ後まで延長したばかりだ。解任となれば、ブラジルサッカー連盟には非常に大きな費用がかかる。