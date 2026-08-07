バイエルンのマーケティング責任者ルーベン・カスパーは、ドイツのレコードマイスターが現在行っている韓国および香港への遠征中、とりわけマヌエル・ノイアー、ヨシュア・キミッヒ、ルイス・ディアスのユニフォームが好調に売れていることを明かした。

さらに、アレクサンダル・パブロビッチやトム・ビショフなど、より若い選手たちのユニフォームにも需要があるという。一方で、FWのスターであるハリー・ケイン、マイケル・オリーセ、ジャマル・ムシアラといった国際的に非常に知名度の高い他の選手たちについては、カスパーは名前を挙げなかった。

これはおそらく、ケイン、オリーセ、ムシアラの3人がいずれもさまざまな理由から、ミュンヘン勢のアジア遠征に参加していなかったことと関係している。

ケインとオリーセが、それぞれイングランド代表、フランス代表としての長く消耗の激しいワールドカップ後の休暇をまだ過ごしている一方で、ムシアラは昨年の重傷の軽い後遺症に今なお苦しんでいる。予定されていた手術で、損傷した足首の関節から金属プレートが取り除かれた。

そのためドイツ代表選手であるムシアラは、セルジュ・ニャブリ、レナート・カール、アルフォンソ・デイヴィス、新加入のイスマエル・サイバリ、ブライアン・サラゴサとともに、ミュンヘンのゼーベナー・シュトラーセで個別調整を行っている。

FCバイエルン・ミュンヘン、初の公式戦はBVB戦

バイエルンは水曜日、アジア遠征中の香港でヨーロッパリーグ王者アストン・ヴィラとの2試合目のテストマッチを行った。 韓国のクラブ、済州SK FCとの最初のテストマッチでは、FCBが先週火曜日に2－1で勝利していた。

レコードマイスターは土曜日にようやくミュンヘンへ戻り、その後8月15日にRBライプツィヒとの親善試合を1試合挟んで、8月22日には新シーズン最初の公式戦となるスーパーカップのBVB戦を迎える。