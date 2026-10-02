元イングランド代表FWエミール・ヘスキーは、その主な理由としてバイエルンの陣容が持つ魅力に加え、ドイツで成功裏に成長を遂げてきた他のイングランド人選手たちの存在を挙げた。

「アーセナルのようなクラブが関心を示せば、常にある種の魅力はある。そして特にバイエルンはそうだ」と48歳のヘスキーは『Rekatochklart』に語った。「バイエルンでは、基本的には成功するしかない」

ヘスキーの見立てでは、ハリー・ケインとマイケル・オリーセがクリスタル・パレスからFCBでのbayへと進んだ道筋が、18歳の左ウイングにとっての指針になるという。また、ボルシア・ドルトムントで飛躍を遂げたジュードとジョブ・ベリンガム兄弟にも言及した。

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リオ・ングモハはすでにイングランド代表でプレーしたのか？

ングモハは昨季、リーグ戦19試合に出場して2得点を記録した。今季はまだ初ゴールを待っている状況だが、それでもイングランド代表監督トーマス・トゥヘルはワールドカップ直前に初めて彼を代表に招集し、現在の国際試合にも選出。最近ではチェコ戦で代表2試合目の出場を果たした。

競技面での上昇ぶりがある一方で、ヘスキーはングモハにはなお成長の余地があると見ている。「彼は素晴らしいドリブラーだ。ただ、これからは最後の局面での効率性に本当に集中しなければならない。ゴール、アシスト、そしてチームへの貢献だ」

ただし、この元プロ選手は、来冬の移籍市場などでアンフィールドを短期間のうちに離れる可能性は低いとみている。ングモハはプレミアリーグのクラブと2028年まで有効な契約を結んでいる。

「彼は次のステップに進む前に、まずリヴァプールで地位を確立したいはずだ」とヘスキーは考えているが、同時にこの若手には「誘惑もあるだろう」とも見ている。