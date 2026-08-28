サウジ・ロシュン・リーグ第4節としてアミール・ムハンマド・ビン・ファハド・スタジアムで行われているアル・ハリージュとアウェイのアル・ヒラルの一戦で、後半に地元チームへ奇妙なペナルティキックが与えられ、大きな物議を醸す判定シーンがあった。

アル・ヒラルは試合開始から完全に主導権を握り、前半を5対1という圧倒的なリードで折り返していたが、64分にブルーのチームへのゴールキックの際、見慣れないシーンが起こった。

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この出来事の詳細は、モロッコ人GKのヤシン・ブヌが味方のセネガル人DFカリドゥ・クリバリへボールをパスしてプレーを始めようとしたことに端を発する。しかしクリバリは、まだキックが行われていないと思い込み、ボールの位置を置き直すために手でボールを掴んでしまった。主審は、GKがパスした時点でボールはインプレー状態であったと判断し、クリバリに非があるとしてペナルティキックを与え、アル・ヒラル側の抗議を招いた。

ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）も主審の判定を支持し、アル・ハリージュのためにバローがペナルティキックを蹴ったが、GKのヤシン・ブヌが独自の方法でこのペナルティキックを見事にセーブし、シーンの誤りを帳消しにした。キッカーを惑わす巧みな動きで自らのゴールを2点目から守ったのだ。