2026年W杯で導入された「プリスティアーニ法」の適用を巡り、パラグアイのミゲル・アルミロンは口を覆ったとして退場。一方、アルゼンチンのリオネル・メッシは同様の行為をしたにもかかわらず処分を免れた。この判定を受け、基準や友好的な会話と挑発的な会話の線引きに疑問の声が上がっている。

同サイトによると、元ニューカッスルのアルミロンは、パラグアイがトルコに1-0で勝った試合でトルコ選手と口論になり、口を覆った場面をVARが捉えた。これにより、ワールドカップ史上初めて「口を覆った」として退場した選手となった。

VAR確認後、主審は即座にレッドカードを提示した。これは昨年5月のFIFA規則改正で追加された「プリスティアーニ規則」の初適用となった。

新ルール（第12条第4項）では、挑発的、嘲笑的、侮辱的な発言をするときに口元を覆った選手は退場となる。

このルールは、口元を覆って侮辱や人種差別発言を隠すことを防ぐ目的で、ベンフィカのジャンルカ・プリスティアーニとレアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオールの騒動を受けて導入された。

一方で、アルゼンチン代表のメッシが開幕戦で口を覆いながら話す写真がSNSで拡散した。

しかし、主審もVARも39歳のメッシには何ら措置を取らなかった。このため、多くのファンやアナリストが「メッシは特別扱いされている」と主張している。

この大会でメッシが処罰を免れたと批判されるのは初めてではない。同試合ではDFイッサ・メンディへの危険なタックルもレッドカードにならず、「運が良かった」との声も上がった。

一方、元国際審判員のピエルルイジ・コリーナFIFA審判委員長はRMCの取材に「友好的な会話なら問題なし。敵対的なら禁止」と説明した。

また、ロッカールームへ向かう途中で口元を覆い、チームメイトと静かに話す場合は罰せられないと付け加え、文脈と意図が規則適用で重要だと強調した。

この解釈が、メッシが罰せられなかった理由だ。審判は、アルメロンが相手と口論していたのに対し、メッシの言葉は挑発的でも侮辱的でもないと判断した可能性がある。

だがこの解釈に納得できない声も根強く、SNSでは基準の不統一への批判が噴出し、透明性の向上が求められた。

なお、改正規則ではこの規定は「大会の裁量により適用される」とされており、大会ごとに運用に差が生じる一因となっている。

批判派は、この柔軟性が解釈の相違を生むと指摘。大物スターが特別扱いされ、無名選手が厳しく罰せられる恐れがあると主張している。