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ミゲル・アンヘル・ヒル・マリンがラ・リーガ総会で驚きの発表を行った。欧州クラブ協会への資金提供をめぐる論争を背景に、第一副会長および理事会メンバーの職を辞任すると表明したのだ。

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辞任は、火曜日に首都マドリードで開かれたリーグ総会の場で表明された。スペイン紙『アス』が報じたもので、同紙によれば、決断の理由はラ・リーガが欧州クラブ連合に対して行ったとされる100万ユーロを超える資金提供にあるという。

ヒル・マリンは、旧欧州クラブ協会である欧州フットボールクラブの執行委員会メンバーを務めている。

1部と2部のクラブが参加したラ・リーガ総会では、2020年からクレメンテ・ビジャベルデの後任として務めてきた第一副会長の職をヒル・マリンが退くことが発表された。

ヒル・マリンはここ数年、レアル・マドリーと対立するハビエル・テバスを最も強く支持してきた人物の一人だった。ただし、一時的に欧州スーパーリーグ構想への支持を示した時期には他クラブの怒りを買い、関係が緊張したこともある。

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ミゲル・アンヘル・ヒル・マリンは2020年3月に正式にラ・リーガ第一副会長に就任した。このポストにより、レアル・マドリー、バルセロナ、レアル・ベティス、デポルティーボ・アラベス、セビージャ、ビジャレアル、スポルティング・ヒホン、セルタ・フォルトゥナ、レアル・オビエド、ラス・パルマス、アルメリアで構成される委任委員会のメンバーにも名を連ねていた。

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テバスによる欧州クラブ連合への支援

ラ・リーガによる資金提供疑惑がヒル・マリン辞任の直接の原因になったとみられる欧州クラブ連合は、比較的新しく設立された組織で、欧州サッカーにおける収益のより公平な分配を求めている。

同組織は、欧州サッカー連盟（UEFA）と欧州の主要クラブが加盟する旧欧州クラブ協会との関係が生み出す現在の収益分配の格差によって、国内リーグが崩壊し、多くのクラブが競争力を失う恐れがあると警鐘を鳴らしている。

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ハビエル・テバスは設立当初から欧州クラブ連合を支援しており、様々なイベントやセミナーに参加してこの方針への支持を表明してきた。

また、欧州サッカー界におけるクラブの発言力拡大を求める取り組みの一環として、ラス・パルマスやオサスナなど他のクラブもこの組織に加わっている。

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クラブ団体への支援をめぐってこうした意見の相違はあるものの、ラ・リーガ内部の高位の関係者は『アス』に対し、テバスとヒル・マリンの関係は「極めて良好」だと強調した。ヒル・マリンが第一副会長の職を離れること以外に、両者の間で問題が生じることはないとの見方を示している。