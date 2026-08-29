リヴァプールを率いるアンドニ・イラオラ監督は、本日土曜日のプレミアリーグでノッティンガム・フォレストと2-2で引き分けた試合において、望んだタイミングで3枚の交代を行うことを妨げられたとして、怒りをあらわにした。

アンフィールドで行われたこの試合の後半、スコアが1-1を示していた場面で、イラオラはライアン・フラーフェンベルフ、コスタス・ツィミカス、リオ・ヌゴモハの3選手を一度に交代させようとしていた。

しかし、ボールが3度ピッチの外に出たにもかかわらず、第4審判のティム・ロビンソンが交代を示すボードに問題を抱えたため、選手たちはタッチライン上で待たされ続けた。

3度目にボールが外に出たあと、交代を行うためにプレーが止まるのではなく、ノッティンガム・フォレストが素早くスローインを実行し、そこから再びリードを奪うPKを獲得したことで、リヴァプールのいら立ちはさらに募った。

フォレストのウインガー、ニコ・ウィリアムズがリヴァプールの最終ラインの背後に抜け出し、シュートを狙おうとしたところで、GKアリソンが止めに入った。ボールは外に出たものの、主審のサミュエル・バロットは笛を吹き、PKを認めた。

イラオラは BBCの番組でこう語った。「PKについては、接触が起きたときにはすでにプレーは終わっていた。それに激しい接触でもなかった」

そしてこう付け加えた。「しかし、我々が最も不満に思ったのは交代のことだ。3分ほど待たされることになった」

さらに続けた。「失点前の直近の2、3回のプレー停止の間に交代を行いたかった。それが（失点した）唯一の理由ではないが、すべてが影響する」

また「TNTスポーツ」に対しても、イラオラは交代の遅れに対する怒りを強調し、こう述べた。「プロの第4審判が3分もかかるはずがない。その2、3分前には交代のことを伝えていた」

そしてこう付け加えた。「前のプレー停止の間に交代できなかったことで、すでに腹を立てていた。それからスローインの前には、今度こそ交代できると思っていた」

さらにこう続けた。「わからない。それは彼らが説明すべきことだ。だが、あまりにも長い時間がかかった」

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