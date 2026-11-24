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モロッコのユネス・ベルハンダが、アフリカサッカー連盟（CAF）とパトリス・モツェペ会長を批判した。スポーツ仲裁裁判所（CAS）が、モロッコを抑えたセネガルのアフリカ・ネーションズカップ2025優勝を確定させる裁定を下したことを受けたもので、ベルハンダは約1年に及んだこの問題の最大の敗者はCAFだとの見方を示した。

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同大会には出場していなかった元モロッコ代表のベルハンダは、本日火曜日、フランスのラジオ局RMCの番組『Rothen s'enflamme』に出演した。モロッコがタイトルを失ったことに失望を表明しつつも、スポーツ仲裁裁判所の決定には理解を示した。

ベルハンダは「もちろん、モロッコのために失望している。だが、たとえタイトルがモロッコに与えられたとしても、苦い味がしただろう。モロッコは試合に勝つべきだったし、セネガルの選手たちがロッカールームに引き揚げた時点で、主審は試合を終わらせるべきだった」と語った。

カタールのアル・サイリヤに所属するベルハンダは、CAFを批判して「最大の敗者はCAFだ」と付け加えた。

ベルハンダの批判は大陸連盟という組織にとどまらなかった。モツェペ会長にも直接矛先を向け、タイトルをセネガルから剥奪してモロッコに与えた決定は拙速だったとの見方を示した。

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ベルハンダは「モツェペは考えを変えて、突然の決定でアフリカ・ネーションズカップをモロッコに与えようとした。モロッコは多くの試合や、アフリカのユース大会、女子大会を開催している。もしモロッコを失えば……」と説明した。

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決勝でのセネガルの選手たちの振る舞いは抗議に値するものだったと認めつつも、ベルハンダは、試合を終わらせる責任は主審にあり、試合が最後まで行われた後で問題を処理するのは筋が通らないと強調した。

ディアワラ「セネガルはピッチの上で勝った」

一方、元セネガル代表のスレイマン・ディアワラの発言はより断定的だった。ディアワラはこの問題が決着したことに安堵を示し、長期間にわたって続いたことで、大会を通じてアフリカサッカーが示したイメージに悪影響を及ぼしたと述べた。

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ディアワラは、物議を醸す出来事が起きた決勝までは順調に進んでいたと語り、「主審と両チームがピッチに戻った時点で、もはや抗議の余地はなかった。抗議があるなら、その前に申し立てるべきだったし、決定を蒸し返すのに11カ月も待つべきではなかった」と続けた。

さらに「ピッチの上ではセネガルが勝った。苦い味など一切ない」と述べた。

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CASの裁定を受けたCAFの立場

スポーツ仲裁裁判所は最終裁定として、CAF上訴委員会が3月17日に下した決定を取り消し、2月11日の規律委員会の決定を支持した。これにより決勝の結果が再び認められ、セネガルの優勝が確定した。

裁定を受けてCAFは、スイスの同裁判所の決定を尊重すると発表し、その履行に必要な措置を講じると強調した。一方、モロッコサッカー連盟は、決定に異議を唱えるための最後の法的手段に訴える可能性を検討している。

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CAFの声明は、昨日月曜日に、タイトルを獲得するのがどちらであっても決定を尊重すると表明していたパトリス・モツェペ会長の立場を裏付けるものとなった。

モツェペ会長はスポーツ仲裁裁判所の裁定を尊重すると約束しており、約10カ月にわたって続き、アフリカ大陸で大きな議論を呼んだ法的危機に終止符が打たれる形となった。

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モツェペ会長は、南アフリカで行われたCAFとある企業とのパートナーシップ契約の調印式で、結果がどうであれ、CAFはスポーツ仲裁裁判所の決定を履行すると明言していた。

同会長は、アフリカサッカーの運営において、公正さと信頼性を保ち、規則を尊重する必要性を強調した。