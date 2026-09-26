「実際のところ、たいしたことではなかった。彼はいつかレアル・マドリーでプレーしたいかもしれない、という夢について話しただけだ」と、バラックは数日前、ポッドキャスト『Kerners11』で語った。

土曜日に50歳の誕生日を迎えた元バイエルンとドイツ代表のキャプテンは、メディアに広く見られるやり方を批判した。

「彼は『バイエルン以外で好きなクラブはどこ？』と聞かれたんだ。その部分は都合よく省かれる」と、バラックは述べた。

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レナート・カールはレアル・マドリーについて実際に何と語ったのか？

当時まだ17歳だったカールは、バイエルンのファンクラブ「Burgsinn 1980」の新年レセプションという和やかな雰囲気の中で、ファンから「FCB以外にも好きなクラブはあるか」と問われ、スペインの最多優勝クラブへの憧れを率直に口にしていた。

「バイエルンはとても大きなクラブだ。そこでプレーするのは夢だ。でも、いつかは絶対にレアル・マドリーに行きたい。それが僕の夢のクラブ。でも、これはここだけの話だ」とカールは語り、この発言によって多くの批判を浴びた。

バイエルン首脳陣はティーンエージャーを守る姿勢を示し、カールとの話し合いを経てこの件を早々に収束させた。スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは「彼は17歳の少年らしく話しただけだ。この発言がまずかったことは、本人もすぐに理解していた」と話している。

レナート・カールの昨季のスタッツは？

バラックもすでに1月、自身のクライアントを巡るこの騒動について直接言及していた。「文脈の中で見れば、この発言は無害だと思う。どう発言すべきか、ただでさえ多くを押し付けられている社会の中で、若い選手たちをあまりに早く型にはめたくはない」と、バラックはストリーミングサービス『DAZN』の解説者として語った。「私たちが求めているのは本物らしさだし、共感できる選手たちだ。」

10歳のときに一度レアル・マドリーのトライアルに参加したこともあるカールは、バイエルンで目覚ましい出世を遂げてきた。昨季だけでもトップチームで40試合に出場し、9得点8アシストを記録した。

リーグ優勝とDFBポカール制覇による国内2冠に加え、その見返りとして、かつてのドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンの下でA代表デビューから3試合出場も果たした。

その後カールは、大会開幕直前に負った筋肉系の負傷によりワールドカップ出場を逃した。アイントラハト・フランクフルト、ヴィクトリア・アシャッフェンブルクを経て2022年にFCBへ加入したドリブルを得意とする左利きのアタッカーは、ミュンヘンで2029年夏までの契約を結んでいる。

今季は途中出場5試合で1得点1アシストを記録している。



