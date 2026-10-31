レアル・マdrid（レアル・マドリード）がラシン・サンタンデールの本拠地「カンポス・デ・スポルト・デル・サルディネロ」に乗り込み、注目の一戦に臨む。試合の主審にはホセ・ルイス・ムヌエラ・モンテロが指名され、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）はルイス・マリオ・メラ・アルフィンデスが務めることとなり、判定をめぐる動向に注目が集まっている。

審判委員会は試合開始の24時間前に、この一戦を担当する2人を発表した。ムヌエラ・モンテロがピッチ上で試合を裁き、メラ・アルフィンデスがビデオ技術の任務を担う。

この人選はレアル・マドリード内部で懸念を呼び起こした。同クラブの公式テレビチャンネルは以前、両審判による過去の判定を取り上げた映像を放送しており、それらを物議を醸すものとみなし、白い巨人に不利益をもたらしたと主張していたからだ。

とはいえ、マドリードを取り巻く判定論争の存在感は、クラシコ以降は薄れている。この試合はその面では比較的静かに過ぎ去り、特にチームが5連勝を記録した後は顕著だった。その連勝の中には、セビージャ戦でのアルダ・ギュレルが退場にならなかったことなど、いくつかの物議を醸すケースも見られた。