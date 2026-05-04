物議を醸すピエール・ファン・ホイドンクが反論し、NACブレダでの将来について明確な姿勢を示した。

NACブレダのテクニカルアドバイザー、ピエール・ファン・ホイドンクが批判されている。息子のシドニーがポルトガルのCFエストレラ・アマドーラへ移籍金なしで移籍した際、再移籍条項を盛り込まず、その過程に関与した疑いがある。 本人は疑惑を否定しつつ、息子加入時にアドバイザーを辞任すべきだった可能性は認めた。それでも自身の信頼性は損なわれていないと主張している。

シドニーは今冬、移籍金なしでポルトガルのCFエストレラ・アマドーラへ移籍。その際、再売却条項は盛り込まれなかった。 『サッカーダイジェスト』によると、この移籍が成立したのは父親であるピエールが関与したためで、監督委員会のテクニカルアドバイザーという立場と両立しないとして批判されている。

NACサポーターの多くは退任を求め、スタジアムに横断幕を掲出した。大株主のカレル・ヴロリクも独立調査を要求している。NOS『スタジオ・フットボール』の取材には、ファン・ホイドンクが回答した。

ファン・ホイドンクは、批判に心を痛めていると明かし、「特に、自分の役割を知っていれば、なおさらだ。虚偽だからこそ、より胸が痛む」と語り、疑惑を否定した。

「ビジネス上は一切関与していない」と彼は続ける。「息子が所属するクラブから電話があったという噂もあるが、そんな事実はなく、誰とも話していない。全通信記録を提示したので、私としては完全に明白だ。とはいえ、アドバイザーなので関連を推測されるのは仕方がない」

アルノ・フェルメーレンは、息子がNACと契約した際に辞任を検討したかと問われ、「一度も尋ねられなかったし、話題にもならなかった。だが、明確にするために言うべきだったかもしれない。そうすれば憶測は減っただろう。NACが金銭的損失を被ったかは分からない」と語った。

ファン・ホイドンクは現職を続けたい考えだが、熟考する必要があるとも語った。自身の信頼性が損なわれたとは考えていない。 「いいえ、何度も説明してきたからです。私腹を肥やした、クラブに損害を与えたと非難されるのは重く、常に身を守らねばならず、非常に困難です」

「ただし、NACやSTAK、経営陣、監査役会の間で不信が広がっているなら、私としては潔く身を引くべきだ。しかし現実は全く異なる」とファン・フーイドンクは結んだ。これは、流布する虚偽の情報に対する彼の主張である。