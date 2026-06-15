Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Scotland v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

翻訳者：

物議を醸したW杯のVAR判定を受け、FIFAが正式対応へ

キュラソー島
ドイツ
ワールドカップ
キュラソー
ドイツ

即時決定

国際サッカー連盟（FIFA）は、2026年ワールドカップグループリーグ第1戦（ドイツ7-1キュラソー）で、ビデオアシスタントレフェリー（VAR）のショーン・エヴァンス氏が試合前に取ったジェスチャーについて説明を求める方針を示した。

FIFAは、試合開始前に世界中継で審判団が映される点を問題視している。

中継は主審と副審がタッチラインに向かう様子から始まり、名前と役割をグラフィック表示する。

ワールドカップ
ドイツ crest
ドイツ
GER
コートジボワール crest
コートジボワール
CIV
ワールドカップ
エクアドル crest
エクアドル
ECU
キュラソー島 crest
キュラソー島
CUW

続いて画面はダラスにある審判センターのVARチームに切り替わる。

審判団はモニターではなくカメラに向かい、名前が映し出されるのを待っている。

日曜日の映像では、エヴァンスが両腕を降ろして立ち、右手で逆さまの「OK」サインを作っていた。

このジェスチャーには無害な意味と白人至上主義を示す意味の2つがある。

この場面はSNSで瞬く間に拡散し、さまざまな憶測を呼んだ。

BBCスポーツ筋によると、FIFAはすでにオーストラリア人VARに公式説明を求めたという。

ドイツ対キュラソーの試合後、試合前の儀式に変化が見られた。試合結果とは無関係に。

その後の3試合では、VARセンターの映像が映し出される際、審判団はスクリーンを注視し、名前が表示されてもカメラを見なくなった。

広告