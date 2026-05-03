マンチェスター・ユナイテッドに3-2で敗れたリヴァプールのアルネ・スロット監督は、ベンジャミン・セスコの2-0のゴールに関する判定に納得していない。オランダ人監督は今シーズン、VARの判定がたびたび自チームに不利だと感じている。

この日の2点目で、ユナイテッドのスロベニア人FWはボールに軽く手で触れたように見えたため、VARは判定に時間を要した。

VARはハンドと断定できず、得点を認めました。 スロットは「決定的な証拠がない」という判定に同意できないとしています。

「あれは接触だ。ボールの軌道が変わったのだから、何らかの接触があったのは明白だ」とスロット。「たとえわずかな接触でも、それが得点を無効にするかどうかを議論すべきだ」と続けた。

「接触があれば取り消すべきだ」と語った。

「今季、VARが介入したり判定が曖昧な場面があると、必ず我々に不利になる。毎回同じことだ」と締めくくり、具体例を挙げた。

「パリ・サンジェルマン戦を思い出します。マック・アリスターへのわずかな接触でPKが与えられましたが、VARが『これはPKではない』と取り消しました。その1週間後、パリ・サンジェルマン対バイエルン戦では、同じ程度の接触でPKが与えられていました」とスロットは語り、自チームの課題も認めた。

「ただし2点目はハンドではなく、愚かな場所でボールを失い、その後の1対1で負けた結果、失点した」とオランダ人監督は結んだ。