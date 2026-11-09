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フェリックス・ネメチャの物議を醸したゴールパフォーマンスを受け、ドイツサッカー連盟（DFB）もBVBの選手と話し合う意向だ。

ポッドキャスト『ケルナーズ11』で、スポーツディレクターのルディ・フェラーは、ドルトムントのMFに対する世間の批判を認識しており、近く話し合って誤解を解く予定だと明かした。

66歳のフェラーは「もちろん、宗教と信仰の自由はあります（中略）。公の場で話題になっている以上、当然、彼と話します。まずはこの問題を正確に理解しなければなりません。それが重要です」と語った。一方で、この問題を「過度に大きく扱うべきでもありません。彼とは必ず話し合います」とも述べた。

『ビルト』によると、ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督が「近く」ネメチャと話し合うという。

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ネメチャは土曜日に2得点を挙げたBVBがSVエルフェアスベルクに2-1で勝利した試合の後、再びゴールパフォーマンスで注目を集めた。「Ballers in God」というネットワークに属するキャンペーン「The King's Return」への支持を示すもので、頭から王冠を取り、ひざまずいて目の前のピッチに置くしぐさを見せた。

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福音派のネットワーク「Ballers in God」には、キリスト教保守派の立場を取り、同性愛を罪、中絶を「サタンの計画」として非難しているなどの批判が向けられている。ネメチャはこれまでにも同じパフォーマンスを何度も見せており、ドイツ代表のワールドカップ初戦、キュラソー戦でも披露していた。

フェリックス・ネメチャのパフォーマンスにBVBファンはどう反応したか？

BVBのファン・支援部門は、エルフェアスベルクでの試合後、ネメチャによる同ネットワークへの支持を改めて問題視。「公表されている発言や活動が、私たちの考える開かれた多様性のあるボルシア・ドルトムントの価値観と相いれない思想やネットワークとは、明確に一線を画す」よう求めた。

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BVBは最初の反応では選手を擁護した。クラブは『SID』の問い合わせに対し、ネメチャは常に敬意を持って振る舞っていると回答した。それでも経営陣はネメチャと話し合う予定だ。

フェラーもネメチャを擁護した。個人的には、26歳の選手について「良いことしか」話せないという。「彼はワールドカップで傑出した活躍をしました。サッカー選手としてだけでなく、試合の合間の振る舞いもそうです。誰からも好かれ、礼儀正しい人物です」。それでもDFBのスポーツディレクターは、「誰もが快く思うわけではないという議論は理解できます」と述べた。

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競技面でネメチャはBVBにとって非常に価値のある存在だ。ドイツ代表でも最近は中盤の中央でレギュラーの座を占めている。そのため、ユルゲン・クロップ代表監督はセルビア戦とオランダ戦のメンバーにネメチャを招集した。