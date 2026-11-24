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火曜日の夜に行われたチャンピオンズリーグのレアル・マドリー対アイントホーフェンの一戦で、レアル・マドリーのエドゥアルド・カマヴィンガがアイントホーフェンのサヴァ・ミーナンスの足に入れたタックルが、判定をめぐる議論を呼んだ。

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レアル・マドリーは、同大会リーグフェーズ第5節でサンティアゴ・ベルナベウにアイントホーフェンを迎え、5-1で大勝した。

前半に1点のビハインドを背負ったレアル・マドリーだったが、その後5ゴールを奪って勝利を収めた。

判定シーンの分析を専門とするアカウントは、カマヴィンガが相手選手への無謀なタックルにより、一発レッドカードに値したとの見解を示している。

「Archivo VAR」というアカウントはX上でこの場面の分析を投稿し、カマヴィンガは先にボールに触れていたものの、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）によって退場を免れたとの見方を示した。

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同アカウントは、レアル・マドリーの選手が足を高く上げたままにしており、その後スパイクのスタッドがミーナンスの足首に当たったと説明し、このタックルは乱暴で危険なプレーに該当するとした。

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同アカウントはこのシーンについて、「フランス人選手は先にボールに触れたものの、スタッドを上げたままにし、ミーナンスの足首に突き刺した」とコメントしている。

Archivo VARは、自らの見解としてこの場面は一発レッドカードに相当するものだったと結論づけ、このタックルは「乱暴で危険なプレー」だと強調した。

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このシーンは、選手が先にボールに到達しながらも、その後に高く上がった足の動きによって相手を負傷させたタックルの判定基準をめぐる議論を再燃させている。この点については、タックルの強度や危険度によって審判の判断が分かれるところだ。