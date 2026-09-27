イスラエル対アイルランドを前に、ネーションズリーグの一戦を開催するかどうかをめぐっては、すでに大きな議論が起きていた。アイルランドは最終的にハンガリーへ移動してイスラエルと対戦し、日曜夜に0-3で勝利した。

数日間にわたる不透明な状況を経て、アイルランド代表は土曜日に試合について最終決断を下した。これに先立ち、ガザでの戦争を理由に試合を行わないことも試みられていたが、対戦の前日に、イスラエル戦を予定通り戦うことが決まった。

アイルランド代表内でも、試合開催をめぐって意見の分裂が生じていた。GKギャビン・バズヌは最終的にただ1人、ネーションズリーグの一戦をボイコットする道を選んだ。守護神の不在により、DFジミー・ダンが最終的にUEFAに第3GKとして登録された。

ハンガリーのデブレツェンで行われたこの試合の前には、両チームが国歌斉唱のためにピッチへ登場した。イスラエル国歌の際、アイルランドの選手たちは一斉に頭を下げた。また、ヘイミル・ハルグリムソン監督率いるチームは、ガザの犠牲者を追悼する喪章も着用した。さらに、握手もペナント交換も行われなかった。

開始わずか13分で、元AZのFWトロイ・パロットが先制点を挙げた。ジェームズ・アバンクワーがボールを折り返すと、パロットがダニエル・ペレツの背後へシュートを決めた。さらに3分後、アイルランドはアダム・アイダーのゴールでリードを広げた。

25分にはジャック・モイランが0-3とした。ウインガーのモイランはペレツに向かって持ち込み、冷静に流し込んだ。その後、右利きのモイランは喪章を外し、それにキスをして、はっきりと掲げて見せた。

終盤には問題が起きた。映像では、イスラエルのサポーターがアイダーに向けて猿の鳴き声をまねる差別的な声を発していたことがはっきり確認できる。ナイジェリア人の父とアイルランド人の母を持つこのFWは、試合中に人種差別的な声の標的となった。

両国は10月4日に再び対戦する。そのネーションズリーグの一戦も中立地で行われ、今度はセルビアのバチュカ・トポラが開催地となる。















