レッドデビルズとスカイブルーズの一戦で、ノルウェー代表FWは60分、シティDFヨシュコ・グバルディオルのディフレクトしたクロスをライバル相手のゴールへ押し込み、ネットを揺らした。

ただ、ハーランドの得点は本来、その後に取り消されるべきだった。というのも、グバルディオルのパスの場面で、味方のエンソ・フェルナンデスがわずかにオフサイドだったからだ。アルゼンチン代表MFはボールに触れてはいなかったものの、その動きで積極的にボールへ向かっており、結果としてユナイテッドDFリサンドロ・マルティネスの注意を引きつけていた。

VARはこの場面をあらためて確認し、オフサイドの可能性をチェックしたにもかかわらず、ゴールはシティズンズの得点として認められた。しかし、ビデオ審判が判定対象としたのはハーランドの動きだけで、フェルナンデスとは異なり、ハーランドは反則となる位置にはいなかった。

試合終了から数時間後、イングランドの審判団体Pro Refは、主審マイケル・オリバー率いる審判団に「誤った判断」があったことを認めた。VARはオリバー主審をサイドラインのモニターに呼び、少なくとも別の角度からこの場面を評価できるようにすべきだった。

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マンチェスター・シティ対マンチェスター・ユナイテッドの試合はどう終わったのか？

それでもシティは、この1点差を守り切って勝利し、勝ち点3を手にした。スカイブルーズはフィル・フォーデンの暴力行為により早い時間帯に数的不利となっており、70分以上を1人少ない状況で戦っていた。

しかし、数的優位を生かすことはユナイテッドにはできず、とりわけ攻撃面ではホームチームに創造性がまったく欠けていた。ここまでで最大のチャンスもセットプレーから生まれたが、マーカス・ラッシュフォードの鋭いFKは左ポストを叩くにとどまった（45分）。

再開後も先制点を阻んだのはポストだった。コビー・メイヌーもわずか数ミリの差で決め切れなかった（51分）。レッドデビルズはようやく試合に入り込んだかに見えたが、それまでほとんど存在感のなかったハーランドが冷徹に仕留めた。

これにより、順位表ではマンチェスター・シティが4試合で4勝という完璧な成績を維持。失点が1つ多いことで、王者アーセナルに次ぐ2位につけている。一方のユナイテッドは勝ち点4で13位となっている。