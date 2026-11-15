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スペインの首都マドリードのホセ・ルイス・マルティネス・アルメイダ市長が、2030年ワールドカップ決勝の開催候補都市をめぐる自身の立場をさらに強め、スペインは決勝戦を開催するにふさわしいすべての条件を備えており、その権利を奪われることは国に対する「直接的な侮辱」にあたり、大会運営におけるスペインの役割を見直すべき事態になると明言した。

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カタルーニャ紙「ムンド・デポルティーボ」によると、アルメイダ氏は市庁舎で開催された展覧会「世界の王たち」を訪れた際、決勝戦をスペインで開催するよう改めて求め、代表チーム、スタジアム、インフラ、運営経験のいずれの観点からも、スペインは大会最大のイベントを開催するに足る十分な根拠を示したとの見解を示した。

さらに同氏は、モロッコが加わる前の段階で、開催招致ファイルの発起国はスペインとポルトガルであったと指摘した。ワールドカップ開幕から100周年を記念した記念試合の運営に他国も参加しているとはいえ、である。

マドリード市長は、各レベルで代表チームが成し遂げてきた実績を踏まえ、スペインが決勝戦の開催から外される可能性について疑問を呈し、次のように述べた。「スペイン代表がサッカーにもたらしてきたものを考えれば、決勝戦を我々から奪うというのか？ 男子代表、女子代表、五輪代表がもたらしてきたもの、そして欧州選手権で成し遂げたものを考えれば、最高のスタジアムとインフラ、そして大規模イベント運営の経験を持つ国から決勝戦を奪い取る勇気のある者がいるのか？」

アルメイダ氏は決勝戦の開催を求めるにとどまらず、さらに踏み込み、スペインが選ばれなければ、現在担っている運営上の役割を続けること自体を見直すことになるとの見解を示した。

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同氏は次のように語った。「スペインサッカーからこの権利を奪うのは度量が狭い。スペインはワールドカップ決勝戦を開催するに値すると考えている。もし開催できなければ、我々は自分たちの役割を再検討せねばならない。何事にも限度がある」

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同氏はその立場の根拠として、国際サッカー連盟による開催招致ファイルの評価を挙げ、インフラの評価の結果、スペインが最高ランクを獲得したことに言及。招致を支える施設として、サンティアゴ・ベルナベウとメトロポリターノの両スタジアムを強調した。

開催候補都市の点では、マドリード市長は首都での決勝戦開催にこだわる姿勢を強調したが、選ばれるのがマドリードでなかった場合には、他のスペインの都市での開催に反対はしないと明言した。

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同氏は次のように述べた。「モロッコには気の毒に思うが、何事にも限度があると考えている。個人的には、この試合がマドリードで開催されれば嬉しいし、決勝戦開催に向けた招致を支持する。しかし首都で開催されないのであれば、スペイン国内にとどめるべきだ。その場合はバルセロナになるだろう」

アルメイダ氏のこの立場は、決勝戦の開催をめぐるスペインとモロッコの争いを背景としたものだ。モロッコもまた、カサブランカの新スタジアムでの決勝戦開催を目指している。

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このスペインの要人は、決勝戦がモロッコに移る可能性への反対を隠さず、自国が開催招致ファイルで示したものが、試合を求める強力な根拠を与えているとの見解を示した。ただしそれは、自らが支持する選択肢であるマドリードの招致への支援を後退させることを意味するものではないとした。

2030年ワールドカップの決勝大会は、スペイン、ポルトガル、モロッコの3カ国が共同開催する予定であり、一方でウルグアイ、アルゼンチン、パラグアイが、大会開幕100周年を記念した3つの記念試合の開催に参加する。大会の第1回大会は1930年にウルグアイで開催された。

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6カ国は試合と運営上の役割の分配を待っており、一方で決勝戦の開催スタジアムの決定は、ワールドカップ開幕を前に広く関心を集める最も注目される案件の一つであり続けている。